Donald Trump a folosit rețelele sociale pentru a transmite acest mesaj dur.

În postarea sa pe Truth Social, Trump a declarat: „ORICE REPRESALII ALE IRANULUI ÎMPOTRIVA STATELOR UNITE ALE AMERICII VOR FI ÎNTÂMPINATE CU O FORŢĂ MULT MAI MARE DECÂT CEA LA CARE S-A ASISTAT ÎN ACEASTĂ SEARĂ. MULȚUMESC. DONALD J. TRUMP, PREŞEDINTE AL STATELOR UNITE”.

Declarația a venit la scurt timp după discursul său adresat națiunii.

Mesajul reiterează promisiunea de lungă durată a președintelui că un Iran înarmat nuclear „nu va fi tolerat”.

Președintele Donald Trump a anunțat loviturile sâmbătă seara târziu în SUA, spunând că acestea „au efectuat lovituri masive de precizie” asupra celor trei situri nucleare iraniene: Fordow, Natanz și Isfahan.

„Toată lumea a auzit aceste nume ani de zile, în timp ce construiau această întreprindere oribil de distructivă. Obiectivul nostru era distrugerea capacității de îmbogățire a uraniului a Iranului și oprirea amenințării nucleare reprezentate de statul numărul 1 mondial, sponsor al terorismului.”, a spus Donald Trump într-un discurs, după atac, potrivit ABC News.

„Iranul, bătăușul din Orientul Mijlociu, trebuie acum să facă pace. Dacă nu o va face, atacurile viitoare vor fi mult mai mari și mult mai ușor de executat.”, a avertizat Trump.

„Ani de zile, Iranul a strigat moarte Americii, moarte Israelului. Ne-au ucis oamenii, le-au explodat brațele, le-au explodat picioarele cu bombe de pe marginea drumului. Aceasta era specialitatea lor. (..) Am decis cu mult timp în urmă că nu voi permite ca acest lucru să se întâmple. Nu va continua. Vreau să-i mulțumesc și să-i felicit prim-ministrului Bibi Netanyahu. Am lucrat ca o echipă.. Cum poate nicio echipă nu a lucrat vreodată. Și am parcurs un drum lung pentru a elimina această amenințare oribilă la adresa Israelului.”, a mai spus Donald Trump.