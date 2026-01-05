Camioanele supraîncărcate, depistate automat: noul sistem care intră în funcțiune pe autostrăzile din Germania

Vehiculele de mare tonaj supraîncărcate reprezintă un risc major pentru siguranța rutieră și accelerează degradarea infrastructurii. Doar în 2024, Oficiul Federal pentru Logistică și Mobilitate din Germania a constatat depășiri semnificative de greutate la peste 16.000 de vehicule, dintr-un total de peste 146.000 controlate, în unele cazuri cu mai multe tone peste limita legală, potrivit publicației Merkur.

Consecințele supraîncărcării variază de la distanțe de frânare mai mari până la deteriorări grave ale podurilor și carosabilului. Pentru a combate acest fenomen, autoritățile germane introduc un nou sistem de control complet automatizat.

Senzori piezoelectrici care cântăresc TIR-urile din mers

Astfel, începând din 2026, pe autostrăzile din Germania vor fi instalați senzori piezoelectrici care cântăresc exclusiv camioanele, în timp ce acestea circulă.

Sistemul automat este destinat doar vehiculelor comerciale și nu monitorizează autoturismele.

În cazul în care greutatea maximă admisă este depășită, numărul de înmatriculare al camionului apare pe un panou LED, iar șoferul este obligat să iasă la următoarea parcare sau zonă de servicii. Acolo, vehiculul este supus unei verificări suplimentare efectuate de Oficiul Federal pentru Logistică și Mobilitate.

Primele teste, pe autostrada A4 Aachen – Köln

Prima instalație-pilot va fi amplasată pe autostrada A4, între Aachen și Köln, înainte de zona de odihnă Rur-Scholle-Sud. Aproximativ 500 de camioane urmează să fie verificate zilnic în acest punct.

Până în 2028, autoritățile federale intenționează să extindă sistemul la 16 locații pe întreg teritoriul Germaniei. Dispozitivele de cântărire sunt integrate la nivelul carosabilului și generează impulsuri electrice proporționale cu greutatea vehiculului, semnalele fiind analizate de un sistem informatic.

Amenzi de până la 452 de euro pentru șoferii de TIR și obligația de descărcare a surplusului

În cazul în care supraîncărcarea este confirmată în urma verificării oficiale, șoferii riscă amenzi cuprinse între 30 și 452 de euro. Dacă depășirea greutății maxime admise este mai mare de cinci procente, camionul nu mai are voie să își continue deplasarea până când surplusul de marfă nu este descărcat.

În acest scop, pe mai multe parcări de pe autostrăzi sunt amenajate noi spații de staționare, pentru a permite controalele și operațiunile de transbordare. Verificările finale sunt efectuate pe cântare omologate, de personal specializat.

Implementarea la nivel național a sistemului automat de control al greutății depinde de rezultatele fazei pilot desfășurate în cele 16 locații planificate. Autoritățile germane urmăresc eficiența tehnologiei și impactul acesteia asupra siguranței rutiere și protejării infrastructurii.

Luna trecută, un șofer român de TIR a pus în pericol mai mulți participanți la trafic, pe autostrada B300, în apropierea orașului Schrobenhausen, Germania. Poliția a oprit camionul după ce a mers haotic aproximativ 15 kilometri. În noiembrie, anul trecut, tot în Germania, un șofer român de TIR a doborât un stâlp de iluminat după care a părăsit locul accidentului, dar a fost prins la scurt timp de polițiști. Iar în Turcia, un alt camionagiu român a semănat panică pe o autostradă, după ce a început să conducă în zigzag, punând în pericol traficul. Camionul înmatriculat în România a fost observat de alți șoferi în timp ce circula bizar prin Istanbul până i-a căzut încărcătura pe șosea.

