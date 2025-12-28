Drumul spre Rânca a fost închis duminică seara

UPDATE 19:00 – Drumul spre stațiunea Rânca a fost complet închis duminică seara, din cauza viscolului și a vântului puternic. Circulația pe DN 67C între Novaci și Rânca a fost închisă pe ambele sensuri, începând cu ora 18:00.

„Atenție, circulație rutieră închisă pe DN 67C, între Novaci și Rânca, începând cu ora 18:00. Din cauza condițiilor meteorologice extreme, vânt puternic și viscol care duc la vizibilitatea zero pe DN 67C, între Novaci și Rânca, s-a decis închiderea circulației rutiere, începând cu ora 18:00, până când condițiile meteorologice vor permite drumarilor să intervină cu utilajele în condiții de siguranță”, a transmis Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova.

Turiștii de la Rânca, avertizați să coboare urgent de pe munte

Știrea inițială: DRDP Craiova a emis un avertisment pentru turiștii care vor să plece de la munte, de la Rânca. Drumarii avertizează asupra riscului închiderii drumului spre Novaci din cauza viscolului extrem. Turiștii aflați la Rânca, județul Gorj, sunt sfătuiți să coboare de pe munte „acum”.

„Din cauza condițiilor meteo, COD ROŞU de viscol, este posibil ca drumul spre Novaci să se închidă. Dacă doriţi să coborâţi în această seară, vă rugăm să o faceţi acum”, a transmis DRDP Craiova.

Segmentul de drum dintre Rânca și Novaci, închis din cauza viscolului

Segmentul de drum dintre Rânca și Novaci se află sub alertă de cod roșu de viscol, astfel că autoritățile ar urma să închidă porțiunea circulației.

Direcția de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova a raportat duminică după-amiază trafic intens pe DN 67 C, drumul care leagă Novaci de Rânca. În cazul în care drumul va fi închis, turiștii vor putea părăsi stațiunea abia luni, 29 decembrie.

„În cazul închiderii drumului, circulația rutieră se va relua după îndepărtarea efectelor codului roșu, cel mai probabil, mâine, 29.12.2025, în a doua parte a zilei”, a transmis DRDP Craiova.

Meteorologii anunță că, în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1700 de metri, au loc ninsori puternice, însoțite de vânt ce atinge viteze de peste 120 km/h. Vizibilitatea este aproape de zero.

Cod roșu de viscol și vreme extremă în Carpații Meridionali și de Curbură

ANM a emis cod roșu de vreme extremă valabil duminică ora 10:00 până luni ora 10:00 în Carpații Meridionali și de Curbură (peste 1700 m), cu ninsori viscolite și rafale de vânt peste 120 km/h, reducând vizibilitatea aproape de zero; în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și zone montane se așteaptă ninsori abundente cu 3-20 cm de zăpadă și vânt de 50-70 km/h.

Bucureștiul este sub cod galben de vânt duminică după-amiază/seară cu rafale de 50-60 km/h, temperaturi maxime de 6-7°C și minime de -4/-1°C; luni, maxime de 4-6°C cu vânt slab.​