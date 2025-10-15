„Fiecare cetăţean care nu poate să justifice maşina scumpă de peste 100.000 de euro cu care se plimbă prin oraş, sfidând pe unii dintre noi, va avea în perioada următoare un control de la ANAF pentru a clarifica de ce datele pe care dânsul le înregistrează la ANAF, respectiv avere versus venituri declarate, au o discrepanţă aşa mare. Avem cazuri în analiză, am început deja acţiunile, vom veni cu rezultatele, avem peste 200 de persoane în analiza aceasta”, a spus Nica.

Șeful ANAF a adăugat că, acolo unde averile nu pot fi justificate, ANAF va confisca 70 la sută din sumele deţinute. „Aşa că, profit de această ocazie, să le atrag atenţia că, poate, săptămâna următoare o să-şi aducă aminte să-şi declare veniturile, pentru că ANAF-ul, indiferent cum îl cheamă, nu va mai tolera acest tip de comportament şi, să citez aici o colegă de-a dumneavoastră, fiecare bombardier din ţara asta să se gândească de trei ori înainte, atunci când se urcă într-o maşină şi nu are venituri, că există posibilitatea ca ANAF să o confişte”, a spus Nica.

Pe 9 octombrie, ANAF a anunțat că va controla peste 3.700 de case de amanet și puncte de lucru, vizând firme cu pierderi sau activitate redusă, dar ale căror acționari sau asociați au averi importante. Totodată, Fiscul a intensificat în ultimele luni controalele asupra persoanelor fizice cu venituri din investiții, ca răspuns la deficitul bugetar al României.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE