„Fiecare cetăţean care nu poate să justifice maşina scumpă de peste 100.000 de euro cu care se plimbă prin oraş, sfidând pe unii dintre noi, va avea în perioada următoare un control de la ANAF pentru a clarifica de ce datele pe care dânsul le înregistrează la ANAF, respectiv avere versus venituri declarate, au o discrepanţă aşa mare. Avem cazuri în analiză, am început deja acţiunile, vom veni cu rezultatele, avem peste 200 de persoane în analiza aceasta”, a spus Nica.

Șeful ANAF a adăugat că, acolo unde averile nu pot fi justificate, ANAF va confisca 70 la sută din sumele deţinute. „Aşa că, profit de această ocazie, să le atrag atenţia că, poate, săptămâna următoare o să-şi aducă aminte să-şi declare veniturile, pentru că ANAF-ul, indiferent cum îl cheamă, nu va mai tolera acest tip de comportament şi, să citez aici o colegă de-a dumneavoastră, fiecare bombardier din ţara asta să se gândească de trei ori înainte, atunci când se urcă într-o maşină şi nu are venituri, că există posibilitatea ca ANAF să o confişte”, a spus Nica.

Adrian Nica a fost numit șeful ANAF în august, imediat după ce a fost demis de premierul Ilie Bolojan de la conducerea Corpului de control și a făcut o declarație controversată în septembrie: a recunoscut că Fiscul își concentrează controalele pe micii contribuabili pentru că este mai simplu.

„Am pictat până am intrat în sala de operație”. Povestea lui Dan Marinescu, artistul care pictează flori și pisici chiar și după infarct și furturi la târguri
Recomandări
„Am pictat până am intrat în sala de operație”. Povestea lui Dan Marinescu, artistul care pictează flori și pisici chiar și după infarct și furturi la târguri

Pe 9 octombrie, ANAF a anunțat că va controla peste 3.700 de case de amanet și puncte de lucru, vizând firme cu pierderi sau activitate redusă, dar ale căror acționari sau asociați au averi importante. Totodată, Fiscul a intensificat în ultimele luni controalele asupra persoanelor fizice cu venituri din investiții, ca răspuns la deficitul bugetar al României.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Fiul interlopului Sile Cămătaru, filmat când își bătea copilul pentru că nu a reacționat când i-a fost jignită familia. Vasile Daniel Balint, arestat preventiv

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Răsturnare de situație în cazul mamei de 35 de ani, care a murit după ce a fost lovită pe trecerea de pietoni: „Şoferul în vârstă de 20 de ani...". Ce tocmai s-a aflat schimbă tot ce se știa. Absolut toată lumea a reacționat când a văzut așa ceva
Viva.ro
Răsturnare de situație în cazul mamei de 35 de ani, care a murit după ce a fost lovită pe trecerea de pietoni: „Şoferul în vârstă de 20 de ani...". Ce tocmai s-a aflat schimbă tot ce se știa. Absolut toată lumea a reacționat când a văzut așa ceva
E oficial! Ce se întâmplă cu pensiile. Legea a fost adoptată deja în Parlament
Unica.ro
E oficial! Ce se întâmplă cu pensiile. Legea a fost adoptată deja în Parlament
Cum a ales Carmen Grebenișan prenumele Kadri pentru băiețelul ei „Încă de când am rămas însărcinată…”
Elle.ro
Cum a ales Carmen Grebenișan prenumele Kadri pentru băiețelul ei „Încă de când am rămas însărcinată…”
gsp
Acuzat că a violat-o pe asistenta medicală a lui Michael Schumacher
GSP.RO
Acuzat că a violat-o pe asistenta medicală a lui Michael Schumacher
O jucătoare de top își deschide cont pe o platformă pentru adulți, dintr-un motiv surprinzător: „Îmi arăt latura nedescoperită”
GSP.RO
O jucătoare de top își deschide cont pe o platformă pentru adulți, dintr-un motiv surprinzător: „Îmi arăt latura nedescoperită”
Parteneri
Ultima oră! Au anunțat acum! Cel mai cunoscut prezentator TV din România, concediat în direct! L-au dat afară fără să clipească! Lovitură grea pentru un nume greu
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Au anunțat acum! Cel mai cunoscut prezentator TV din România, concediat în direct! L-au dat afară fără să clipească! Lovitură grea pentru un nume greu
Ultima oră! Alt divorț-bombă lovește România! După 23 de ani, s-a rupt tot! Una dintre cele mai frumoase povești din showbiz ajunge la final. Ea a plecat cu copilul de acasă
Avantaje.ro
Ultima oră! Alt divorț-bombă lovește România! După 23 de ani, s-a rupt tot! Una dintre cele mai frumoase povești din showbiz ajunge la final. Ea a plecat cu copilul de acasă
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram
Tvmania.ro
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram

Alte știri

Fiul interlopului Sile Cămătaru, filmat când își bătea copilul pentru că nu a reacționat când i-a fost jignită familia. Vasile Daniel Balint, arestat preventiv
Știri România 21:50
Fiul interlopului Sile Cămătaru, filmat când își bătea copilul pentru că nu a reacționat când i-a fost jignită familia. Vasile Daniel Balint, arestat preventiv
Un preot român, tatăl a patru copii, a murit în Italia după ce a fost lovit de o mașină
Știri România 21:49
Un preot român, tatăl a patru copii, a murit în Italia după ce a fost lovit de o mașină
Parteneri
„Destructurați rețelele de securiști care lucrează cu rușii”. Planul de urgență gândit de Andrei Caramitru pentru a evita colapsul României
Adevarul.ro
„Destructurați rețelele de securiști care lucrează cu rușii”. Planul de urgență gândit de Andrei Caramitru pentru a evita colapsul României
Ce s-a întâmplat cu facturile de energie la instituțiile de stat. Ministerul care a reușit să-și reducă facturile cu o treime
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat cu facturile de energie la instituțiile de stat. Ministerul care a reușit să-și reducă facturile cu o treime
Salarii de până la 12.000 de lei pentru tineri. Ce meserii sunt profitabile astăzi
Financiarul.ro
Salarii de până la 12.000 de lei pentru tineri. Ce meserii sunt profitabile astăzi
Superliga.ro (P)
Victor Dican: Cu domnul Hagi nu prea ai tu multe de spus, doar asculți
Victor Dican: Cu domnul Hagi nu prea ai tu multe de spus, doar asculți
Samuel Teles, de pe Estádio do Dragão pe Oblemenco
Samuel Teles, de pe Estádio do Dragão pe Oblemenco
Parteneri
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut al treilea copil și a dezvăluit prima imagine cu bebelușul: „Am reușit…”
Elle.ro
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut al treilea copil și a dezvăluit prima imagine cu bebelușul: „Am reușit…”
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan, cu poliția la ușă, în toiul nopții. „În fiecare noapte sunt scandaluri, beții. E o nenorocire”. Ce s-a întâmplat
Unica.ro
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan, cu poliția la ușă, în toiul nopții. „În fiecare noapte sunt scandaluri, beții. E o nenorocire”. Ce s-a întâmplat
Primele imagini de la priveghiul mamei care a murit lovită pe trecerea de pietoni. Zguduitor ce s-a întâmplat la capelă
Viva.ro
Primele imagini de la priveghiul mamei care a murit lovită pe trecerea de pietoni. Zguduitor ce s-a întâmplat la capelă

Monden

Ce pasiuni are băiețelul lui Ernest de la Kanal D: „Încerc să-l port în copilăria mea, cea fără tehnologie”
Exclusiv
Stiri Mondene 18:02
Ce pasiuni are băiețelul lui Ernest de la Kanal D: „Încerc să-l port în copilăria mea, cea fără tehnologie”
Când revine la TV sezonul 2 al emisiunii „The Floor”, prezentată de Dan Negru. Kanal D, anunț oficial
Stiri Mondene 17:26
Când revine la TV sezonul 2 al emisiunii „The Floor”, prezentată de Dan Negru. Kanal D, anunț oficial
Parteneri
EXCLUSIV! Emily Burghelea a născut pentru a treia oară – dar abia acum dezvăluie sexul bebelușului! Vezi dacă e băiețel sau fetiță
TVMania.ro
EXCLUSIV! Emily Burghelea a născut pentru a treia oară – dar abia acum dezvăluie sexul bebelușului! Vezi dacă e băiețel sau fetiță
Angajații de la stat care riscă să rămână fără salarii. Ministerul cere reducerea cheltuielilor
ObservatorNews.ro
Angajații de la stat care riscă să rămână fără salarii. Ministerul cere reducerea cheltuielilor
E știrea momentului în showbiz! Alin Oprea, cea mai bună veste din ultimii ani! Nici nu mai spera la așa ceva! Felicitări pentru noul capitol din viață! Chiar merita!
Libertateapentrufemei.ro
E știrea momentului în showbiz! Alin Oprea, cea mai bună veste din ultimii ani! Nici nu mai spera la așa ceva! Felicitări pentru noul capitol din viață! Chiar merita!
Parteneri
„Domnule Băluță, patinoarul nu e frigider!” Spectatorii, cu căciuli și mănuși la meci, ieșeau afară ca să se încălzească
GSP.ro
„Domnule Băluță, patinoarul nu e frigider!” Spectatorii, cu căciuli și mănuși la meci, ieșeau afară ca să se încălzească
O nouă prezentatoare TV a știrilor de sport din România: „Acum am ocazia să îmbin această pasiune cu profesia mea”
GSP.ro
O nouă prezentatoare TV a știrilor de sport din România: „Acum am ocazia să îmbin această pasiune cu profesia mea”
Parteneri
Șeful ANAF, despre prejudiciul în cazul Iohannis: colegii mei lucrează la recuperarea acestor sume
Mediafax.ro
Șeful ANAF, despre prejudiciul în cazul Iohannis: colegii mei lucrează la recuperarea acestor sume
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
StirileKanalD.ro
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Wowbiz.ro
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Wowbiz.ro
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Povestea tristă a Elenei, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în timp ce era cu fetița de doar 2 ani. Dezvăluiri cutremurătoare făcute de o prietenă a victimei
Redactia.ro
Povestea tristă a Elenei, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în timp ce era cu fetița de doar 2 ani. Dezvăluiri cutremurătoare făcute de o prietenă a victimei
Imagini pline de durere de la priveghiul Elenei, mama ucisă pe trecerea de pietoni în Berceni. Când și unde va fi înmormântată
KanalD.ro
Imagini pline de durere de la priveghiul Elenei, mama ucisă pe trecerea de pietoni în Berceni. Când și unde va fi înmormântată

Politic

Emanuel Ungureanu (USR) a depus o nouă plângere penală, acum pentru neorganizarea alegerilor din București. Partidul lui Dominic Fritz se dezice de el
Politică 18:33
Emanuel Ungureanu (USR) a depus o nouă plângere penală, acum pentru neorganizarea alegerilor din București. Partidul lui Dominic Fritz se dezice de el
Paul Stănescu se retrage din funcția de secretar general al PSD după 6 ani. Cum explică decizia pensionării
Politică 17:58
Paul Stănescu se retrage din funcția de secretar general al PSD după 6 ani. Cum explică decizia pensionării
Parteneri
Kievul ar putea fi noul Silicon Valley. Un fond european sprijină startup-urile ucrainene
Spotmedia.ro
Kievul ar putea fi noul Silicon Valley. Un fond european sprijină startup-urile ucrainene
Andrei Nicolescu, interviu eveniment: cine e omul care a salvat practic Dinamo. De ce nu a rămas la PSG după ce a luat probele și cum a jucat contra Stelei în 2018! Exclusiv
Fanatik.ro
Andrei Nicolescu, interviu eveniment: cine e omul care a salvat practic Dinamo. De ce nu a rămas la PSG după ce a luat probele și cum a jucat contra Stelei în 2018! Exclusiv
E greșit să-l compari pe Trump cu Kissinger. Mai degrabă cu Taylor Swift
Spotmedia.ro
E greșit să-l compari pe Trump cu Kissinger. Mai degrabă cu Taylor Swift