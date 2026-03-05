Astăzi, realitatea l-a contrazis brutal: Kenji face parte din valul de peste 4.000 de angajați concediați de compania de plăți Block (fostă Square) din SUA, într-o mișcare dictată direct de eficiența noilor tehnologii AI.

Iluzia siguranței și tranziția invizibilă

Acum un an, Kenji a început să observe o schimbare. Instrumentele de inteligență artificială pe care le utiliza la Block deveneau atât de performante, încât a început să le delege o mare parte din sarcinile sale de analiză și scriere de cod.

Deși realiza că volumul său de muncă se diminua drastic, inginerul se baza pe două ancore de siguranță.

Era convins că abilitatea sa de a înțelege imaginea de ansamblu și de a formula întrebările corecte îl făcea indispensabil.

Totodată, având un rol cu implicații financiare, credea că postul său este protejat de restructurări.

„Mi-am dat seama cu siguranță că aș putea fi disponibilizat. Pur și simplu nu credeam că sunt încă acolo”, mărturisește Kenji.

Concedieri masive

Săptămâna trecută, iluzia s-a destrămat. Block a eliminat aproape jumătate din forța sa de muncă. Aceasta nu a fost o mișcare disperată a unei companii aflate în pragul falimentului, ci o decizie strategică asumată de CEO-ul Jack Dorsey.

Într-un mesaj tranșant adresat investitorilor, Dorsey a explicat că instrumentele de inteligență artificială au redefinit complet modul în care este construită și condusă o companie.

„O echipă semnificativ mai mică, folosind instrumentele pe care le construim, poate face mai mult și o poate face mai bine”, a declarat Jack Dorsey, adăugând un avertisment sumbru pentru întreaga industrie: „În următorul an, cred că majoritatea companiilor vor ajunge la aceeași concluzie și vor face schimbări structurale similare”.

Vânătorul devenit pradă

Tragedia profesională a lui Kenji este dublată de o ironie profundă. Ani la rând, mantra industriei tech a fost: „Devino automatizator, ca să nu devii automatizat”.

Ca inginer de machine learning, Kenji exact asta făcea: construia sisteme automate de detectare a fraudelor financiare, reducând necesitatea intervenției umane.

A înțeles mereu că, pe măsură ce modelele sale deveneau mai bune, oamenii din departamentele de verificare își pierdeau locurile de muncă.

Acum, el este cel vizat. Ascensiunea fulminantă a modelelor lingvistice mari (LLM) a transformat expertiza sa tradițională în machine learning într-o tehnologie de domeniul trecutului.

„Mă simt puțin ca un cal și o căruță în epoca automobilului”, a transmis Kenji.

Și-a pregătit propriul înlocuitor

Încercând să se adapteze, Kenji a urmat directivele companiei și a integrat masiv AI-ul în fluxul său de lucru, devenind un utilizator avansat al instrumentelor interne (precum goose și g2) și externe (precum Claude și Cursor).

Privind retrospectiv, se teme că această docilitate i-a grăbit ieșirea din sistem. „În ultimul an, în care am fost încurajați insistent să folosim toate aceste instrumente de inteligență artificială, am pus bazele propriului nostru înlocuitor”, explică Kenji.

„Dacă îi arăți instrumentului cum să îndeplinească o sarcină o dată sau de două ori, poate cumva să o preia de acolo”, a adăugat Kenji.

Viitor incert pentru industria tech

Deocamdată, Kenji beneficiază de un pachet compensatoriu generos din partea Block (minimum 20 de săptămâni de plată, plus câte o săptămână pentru fiecare an de vechime), ceea ce îi permite o pauză înainte de a reintra pe piața muncii.

Deși este încrezător că experiența și conexiunile sale îi vor aduce rapid un nou loc de muncă pe termen scurt, perspectiva pe termen lung rămâne o sursă de anxietate profundă.

„Dacă obțin un loc de muncă mâine, nu am nicio încredere că nici acesta nu va putea fi automatizat în câțiva ani”, a conchis Kenji.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE