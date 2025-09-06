UPDATE 20:10. Meteorologii ANM au prelungit atenționarea Nowcasting de ploi torențiale, vânt puternic și căderi de grindină valabilă în județul Arad până la ora 20:45.

„Averse torențiale care vor acumula 25…40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze de 50…60 km/h), grindină de medii dimensiuni (2…4 cm). Zone vizate din județul Arad: Curtici, Macea, Zimandu Nou, Iratoșu, Șofronea, Dorobanți.

Zonele vizate din județul Timiș: Orțișoara, Pișchia, Mașloc, Fibiș”, au anunțat meteorologii.

Până la ora 21:00, în județele Arad și Timiș este valabilă o atenționare Nowcasting de tipul cod galben pentru ploi torențiale, vijelii, furtuni și căderi de grindină de mici dimensiuni.

UPDATE 19:50: Meteorologii au emis o atenționare Nowcasting de tip cod galben pentru județul Arad, valabilă în localitățile: Șimand, Grăniceri, Socodor, până la ora 20:45. Sunt anunțate vijelii, ploi torențiale și căderi de grindină.

ȘTIREA INIȚIALĂ: În cursul serii de sâmbătă, 6 septembrie 2025, meteorologii ANM au emis o atenționare Nowcasting de tip cod galben pentru căderi de grindină și vijelii, valabil în județul Satu Mare.

„Averse torențiale care vor acumula 20…25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (45..50 km/h), grindină de mici dimensiuni (1…2).

Afaceristul Dragoș Anastasiu reprezintă Universitatea Babeș-Bolyai într-o organizație europeană pentru excelență în educație
Recomandări
Afaceristul Dragoș Anastasiu reprezintă Universitatea Babeș-Bolyai într-o organizație europeană pentru excelență în educație

Zone vizate: – Județul Satu Mare: Tășnad, Căuaș, Santău, Cehal, Tiream, Pir, Săuca, Săcășeni”, au anunțat meteorologii.

Ce este și când se emite codul galben

Codul galben pentru fenomene meteo extreme este o avertizare emisă de meteorologi atunci când există condiții care pot genera riscuri moderate pentru viața și bunurile oamenilor, dar și pentru activitățile zilnice. Aceasta indică faptul că fenomenele meteo preconizate sunt mai puțin severe decât cele care ar declanșa un cod portocaliu sau roșu, dar totuși impun prudență și măsuri de precauție.

Codul galben este emis atunci când sunt așteptate fenomene cum ar fi ploi moderate, vânt puternic, grindină, intensificări ale vântului cu rafale, temperaturi extreme sau alte condiții care pot crea disconfort sau pericol limitat. De obicei durează pe o perioadă delimitată și pentru o anumită zonă geografică.

Ce este și când se emite codul portocaliu

Codul portocaliu pentru fenomene meteo extreme este o avertizare emisă atunci când sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase cu un grad de intensitate mare. Aceasta înseamnă că vremea poate cauza efecte semnificative și disconfort, iar persoanele trebuie să fie pregătite să ia măsuri de precauție serioase.

Ce spune ASF despre Axeria, compania de asigurări acuzată de service-uri că nu plătește facturile la fel ca Euroins. Salarii „obscene” în instituție
Recomandări
Ce spune ASF despre Axeria, compania de asigurări acuzată de service-uri că nu plătește facturile la fel ca Euroins. Salarii „obscene” în instituție

Fenomenelor care pot determina emiterea codului portocaliu le pot aparține intensificări puternice ale vântului cu rafale ce pot depăși 108 km/h, ploi abundente care pot provoca inundații sau viituri în zonele cu risc, descărcări electrice frecvente, grindină, caniculă, ger extrem, ninsoare abundentă sau polei.

Riscurile incluse în codul portocaliu sunt ridicate: posibilitatea pagubelor materiale semnificative, afectarea transporturilor, dificultăți în circulația rutieră, întreruperi ale rețelelor electrice și de comunicații, dar nu se așteaptă efectele dezastruoase considerate în codul roșu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
O mașină cu 6 oameni, dintre care 2 copii, a lovit un cap de pod pe DN7 și s-a răsturnat. Toate victimele au fost duse la spital

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
„Toți am făcut calcule... guvernul a făcut alte calcule”. Nicușor Dan, atac la adresa lui Ilie Bolojan! Ce anunț a făcut Președintele țării
Unica.ro
„Toți am făcut calcule... guvernul a făcut alte calcule”. Nicușor Dan, atac la adresa lui Ilie Bolojan! Ce anunț a făcut Președintele țării
Francesca și Cristian de la Insula iubirii, primele dezvăluiri despre participarea la emisiune. Cum s-a schimbat relația lor: „Ceea ce părea doar o glumă...”
Elle.ro
Francesca și Cristian de la Insula iubirii, primele dezvăluiri despre participarea la emisiune. Cum s-a schimbat relația lor: „Ceea ce părea doar o glumă...”
gsp
Pus pe liber de Hagi de la Farul, divorțează după 3 luni de la căsătorie!
GSP.RO
Pus pe liber de Hagi de la Farul, divorțează după 3 luni de la căsătorie!
Cui îi revine averea uluitoare lăsată în urmă de Giorgio Armani » El nu a fost căsătorit și nu are copii
GSP.RO
Cui îi revine averea uluitoare lăsată în urmă de Giorgio Armani » El nu a fost căsătorit și nu are copii
Parteneri
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Libertateapentrufemei.ro
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Avantaje.ro
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Tvmania.ro
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină

Alte știri

Salariul unui srilankez care lucrează de câțiva ani în România: cu banii câștigați își poate construi o casă în Sri Lanka în 3 ani
Știri România 16:52
Salariul unui srilankez care lucrează de câțiva ani în România: cu banii câștigați își poate construi o casă în Sri Lanka în 3 ani
Un tren Regio al CFR Călători a făcut 80 de kilometri în 12 ore și 17 minute și a ajuns cu un vagon mai puțin la destinație
Știri România 14:48
Un tren Regio al CFR Călători a făcut 80 de kilometri în 12 ore și 17 minute și a ajuns cu un vagon mai puțin la destinație
Parteneri
Teorii conspiraționiste promovate într-o conferință a medicilor, la Brașov: „Controlul maselor prin COVID.” Ministrul Sănătății cere măsuri: „Un atac direct la sănătatea românilor”
Adevarul.ro
Teorii conspiraționiste promovate într-o conferință a medicilor, la Brașov: „Controlul maselor prin COVID.” Ministrul Sănătății cere măsuri: „Un atac direct la sănătatea românilor”
Ce studii are, de fapt, Simona Halep. Deși tenisul i-a dat totul, fostei mare campioane i-a plăcut și școala
Fanatik.ro
Ce studii are, de fapt, Simona Halep. Deși tenisul i-a dat totul, fostei mare campioane i-a plăcut și școala
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți
Financiarul.ro
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți

Monden

Anamaria Prodan, primele declarații despre nunta cu Ronald Gavril. „Da, toată lumea întreabă”
Stiri Mondene 16:47
Anamaria Prodan, primele declarații despre nunta cu Ronald Gavril. „Da, toată lumea întreabă”
Ce spune Gabi Bădălău despre banii pe care Claudia Pătrășcanu îi cere: „I-am dat cash până m-am deșteptat”. La ce școală învață băieții lor
Stiri Mondene 16:45
Ce spune Gabi Bădălău despre banii pe care Claudia Pătrășcanu îi cere: „I-am dat cash până m-am deșteptat”. La ce școală învață băieții lor
Parteneri
SURPRIZĂ la PRO TV! Celebra prezentatoare a devenit mamă și a dezvăluit primele imagini cu băiețelul ei: „Momente și emoții incredibile”
Elle.ro
SURPRIZĂ la PRO TV! Celebra prezentatoare a devenit mamă și a dezvăluit primele imagini cu băiețelul ei: „Momente și emoții incredibile”
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La 6 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii dureroase despre drama familiei. „S-a întâmplat anul trecut”
Unica.ro
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La 6 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii dureroase despre drama familiei. „S-a întâmplat anul trecut”
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Viva.ro
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Parteneri
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
TVMania.ro
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
Și-a cumpărat o casă, iar iubitul de 11 ani îi plătește chirie, deși locuiesc împreună: "Oamenii sunt șocați"
ObservatorNews.ro
Și-a cumpărat o casă, iar iubitul de 11 ani îi plătește chirie, deși locuiesc împreună: "Oamenii sunt șocați"
Parteneri
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
GSP.ro
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
"E diferit de ce credeam". Ce i-a atras atenția selecționerului Canadei imediat ce a aterizat la București
GSP.ro
"E diferit de ce credeam". Ce i-a atras atenția selecționerului Canadei imediat ce a aterizat la București
Parteneri
Accident grav în Iași: căruță lovită de autoutilitară. Doi oameni au murit
Mediafax.ro
Accident grav în Iași: căruță lovită de autoutilitară. Doi oameni au murit
Venezuela și SUA, noul război mondial? Cresc tensiunile între cele două state. Donald Trump dă liber armatei la atac
StirileKanalD.ro
Venezuela și SUA, noul război mondial? Cresc tensiunile între cele două state. Donald Trump dă liber armatei la atac
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Wowbiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Gheorghe a fost ucis de soția sa, în timp ce organizau parastasul mamei sale. Femeia l-a înjunghiat de două ori, în bucătărie, după o ceartă
StirileKanalD.ro
Gheorghe a fost ucis de soția sa, în timp ce organizau parastasul mamei sale. Femeia l-a înjunghiat de două ori, în bucătărie, după o ceartă
Soțul Teodorei Marcu rupe tăcerea la trei luni de la moartea ei: ,,Mă doare în fiecare zi”. Gestul cutremurător făcut în memoria soției sale
KanalD.ro
Soțul Teodorei Marcu rupe tăcerea la trei luni de la moartea ei: ,,Mă doare în fiecare zi”. Gestul cutremurător făcut în memoria soției sale

Politic

Cine este Crinel Nicu Grosu, noul șef al Corpului de Control al lui Ilie Bolojan. A lucrat la DGA, în MAI. Nu există poze cu el
Politică 05 sept.
Cine este Crinel Nicu Grosu, noul șef al Corpului de Control al lui Ilie Bolojan. A lucrat la DGA, în MAI. Nu există poze cu el
Adrian Năstase, promovat la Beijing de Ministerul Afacerilor Externe, când era condus de Bogdan Aurescu 
Exclusiv
Politică 05 sept.
Adrian Năstase, promovat la Beijing de Ministerul Afacerilor Externe, când era condus de Bogdan Aurescu 
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Cum arată acum fiica cea mare a lui Cristi Borcea. Melissa locuiește în străinătate
Fanatik.ro
Cum arată acum fiica cea mare a lui Cristi Borcea. Melissa locuiește în străinătate
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile