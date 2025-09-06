UPDATE 20:10. Meteorologii ANM au prelungit atenționarea Nowcasting de ploi torențiale, vânt puternic și căderi de grindină valabilă în județul Arad până la ora 20:45.

„Averse torențiale care vor acumula 25…40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze de 50…60 km/h), grindină de medii dimensiuni (2…4 cm). Zone vizate din județul Arad: Curtici, Macea, Zimandu Nou, Iratoșu, Șofronea, Dorobanți.

Zonele vizate din județul Timiș: Orțișoara, Pișchia, Mașloc, Fibiș”, au anunțat meteorologii.

Până la ora 21:00, în județele Arad și Timiș este valabilă o atenționare Nowcasting de tipul cod galben pentru ploi torențiale, vijelii, furtuni și căderi de grindină de mici dimensiuni.

UPDATE 19:50: Meteorologii au emis o atenționare Nowcasting de tip cod galben pentru județul Arad, valabilă în localitățile: Șimand, Grăniceri, Socodor, până la ora 20:45. Sunt anunțate vijelii, ploi torențiale și căderi de grindină.

ȘTIREA INIȚIALĂ: În cursul serii de sâmbătă, 6 septembrie 2025, meteorologii ANM au emis o atenționare Nowcasting de tip cod galben pentru căderi de grindină și vijelii, valabil în județul Satu Mare.

„Averse torențiale care vor acumula 20…25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (45..50 km/h), grindină de mici dimensiuni (1…2).

Zone vizate: – Județul Satu Mare: Tășnad, Căuaș, Santău, Cehal, Tiream, Pir, Săuca, Săcășeni”, au anunțat meteorologii.

Ce este și când se emite codul galben

Codul galben pentru fenomene meteo extreme este o avertizare emisă de meteorologi atunci când există condiții care pot genera riscuri moderate pentru viața și bunurile oamenilor, dar și pentru activitățile zilnice. Aceasta indică faptul că fenomenele meteo preconizate sunt mai puțin severe decât cele care ar declanșa un cod portocaliu sau roșu, dar totuși impun prudență și măsuri de precauție.

Codul galben este emis atunci când sunt așteptate fenomene cum ar fi ploi moderate, vânt puternic, grindină, intensificări ale vântului cu rafale, temperaturi extreme sau alte condiții care pot crea disconfort sau pericol limitat. De obicei durează pe o perioadă delimitată și pentru o anumită zonă geografică.

Ce este și când se emite codul portocaliu

Codul portocaliu pentru fenomene meteo extreme este o avertizare emisă atunci când sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase cu un grad de intensitate mare. Aceasta înseamnă că vremea poate cauza efecte semnificative și disconfort, iar persoanele trebuie să fie pregătite să ia măsuri de precauție serioase.

Fenomenelor care pot determina emiterea codului portocaliu le pot aparține intensificări puternice ale vântului cu rafale ce pot depăși 108 km/h, ploi abundente care pot provoca inundații sau viituri în zonele cu risc, descărcări electrice frecvente, grindină, caniculă, ger extrem, ninsoare abundentă sau polei.

Riscurile incluse în codul portocaliu sunt ridicate: posibilitatea pagubelor materiale semnificative, afectarea transporturilor, dificultăți în circulația rutieră, întreruperi ale rețelelor electrice și de comunicații, dar nu se așteaptă efectele dezastruoase considerate în codul roșu.

