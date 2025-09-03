Zonele vizate de codul portocaliu de fenomene meteo extreme

Avertizarea este valabilă astăzi, 3 septembrie 2025, până la ora 16:15, iar vizate sunt mai multe localități din județul Cluj și Sălaj, conform Administrației Naționale de Meteorologie.

Potrivit meteorologilor, se vor semnala: averse torențiale care vor acumula 25…40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului ( 50…70 km/h), grindină (3…4 cm).

Sub cod portocaliu se află următoarele localități din județul Cluj: Huedin, Mănăstireni, Sâncraiu, Izvoru Crișului și județul Sălaj: Almașu, Fildu de Jos.

Ce înseamnă codul portocaliu

Codul portocaliu este o atenționare meteorologică emisă atunci când sunt prognozate fenomene meteo periculoase, cu un grad mare de intensitate care pot cauza dificultăți și pagube locale.

Aceste fenomene pot include ploi abundente, vânt puternic, ninsori sau polei, caniculă extremă și alte situații ce pot afecta siguranța oamenilor, a infrastructurii și a mediului.

Cum se emite codul portocaliu

ANM monitorizează constant condițiile meteorologice și emite avertizări pe baza analizelor și prognozelor. Codul portocaliu este emis printr-un proces clar definit de proceduri, conform Ordinului nr. 245/2012, când anumite praguri de fenomene severe sunt anticipate.

Recomandări Cum a reacționat Nicușor Dan, întrebat de prezența lui Adrian Năstase și Viorica Dăncilă lângă Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un, în China

Aceste avertizări sunt comunicate publicului prin canale media, site-ul ANM, aplicații și autoritățile locale, pentru a informa populația și instituțiile să ia măsuri preventive.

De asemenea, meteorologii au emis prognoza pentru patru săptămâni.







Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE