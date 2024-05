L’armée de l’air américaine a fait voler un bombardier B-52 en Corée du Sud, pour montrer la détermination des USA a défendre leur allié, suite a l’annonce en Corée du Nord de la mise au point de leur Bombe H. A U.S. Air Force B-52H Stratofortress from Andersen Air Force Base, Guam, conducted a low-level flight in the vicinity of Osan, South Korea, in response to recent provocative action by North Korea, Jan. 10, 2016. The B-52 was joined by a ROKAF F-15 Slam Eagle and a U.S. Air Force F-16 Fighting Falcon.