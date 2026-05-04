Avionul Boeing 767 venea din Veneţia

Aeronava, un Boeing 767 care efectua un zbor din Veneţia, Italia, se deplasa cu o viteză de peste 160 de mile pe oră în momentul în care a trecut deasupra autostrăzii, chiar înainte de aterizare, potrivit datelor oferite de Flightradar24.

Înainte de aterizare, avionul a lovit un camion și un stâlp de iluminat din apropierea aeroportului. La bordul aeronavei erau peste 200 de persoane în momentul în care s-a produs incidentul, relatează CNN.

Cum a lovit avionul camionul și stâlpul de iluminat înainte de aterizare

Potrivit unei investigaţii preliminare, trenul de aterizare al avionului şi partea inferioară a fuselajului au lovit un stâlp de iluminat, care ulterior a căzut peste un autovehicul.

Camera de bord a camionului a surprins momentul în care zgomotul motoarelor avionului a crescut brusc, iar trenul de aterizare al aeronavei a lovit vehiculul, provocând distrugerea parbrizului şi răspândirea cioburilor de sticlă.

JUST IN: Baltimore bakery truck struck by a United Airlines plane coming in for a landing at Newark Liberty International Airport in New Jersey.



According to local reports, the plane was a United Airlines Boeing 767-400.



Senior vice president of Transportation & Logistics at… pic.twitter.com/Ckm5jH6FOq — Collin Rugg (@CollinRugg) May 3, 2026

Patrick Oyulu, un alt şofer aflat pe autostradă în momentul incidentului, a povestit că a văzut avionul zburând foarte jos şi a simţit o rafală de vânt puternică.

„Se îndrepta direct spre camion… Am văzut doar fum şi resturi”, a relatat Oyulu pentru sursa citată mai sus.

Șoferul camionului a fost rănit

Şoferul camionului, Warren Boardley, din Baltimore, se îndrepta spre un depozit al aeroportului pentru a livra produse de panificaţie, conform declaraţiilor lui Chuck Paterakis, vicepreşedinte senior al Schmidt Bakery.

„Şoferul camionului a suferit leziuni care nu îi pun viaţa în pericol şi a fost transportat la un spital din zonă”, a declarat sergentul-major Charles Marchan de la Poliţia Statală din New Jersey.

Deşi a suferit tăieturi uşoare la braţ din cauza sticlei sparte, Boardley a reuşit să oprească în siguranţă. „Este aşteptat să fie externat din spital”, a mai spus Paterakis.

Peste 200 de pasageri se aflau la bordul avionului

În momentul incidentului, avionul transporta peste 200 de pasageri şi 10 membri ai echipajului. Din fericire, nimeni de la bordul aeronavei nu a fost rănit.

„Aeronava a aterizat în siguranţă, a rulat normal până la poartă şi niciun pasager sau membru al echipajului nu a fost rănit”, a transmis compania United Airlines într-un comunicat.

Compania a precizat că echipa de întreţinere evaluează daunele suferite de aeronavă şi a demarat o anchetă internă, suspendând echipajul implicat.

Consiliul Naţional pentru Siguranţa Transporturilor a trimis un investigator la faţa locului pentru a analiza circumstanţele incidentului. Sunt examinate înregistrările de voce din cabina de pilotaj şi datele de zbor, conform anunţului oficial al agenţiei.

Un incident similar a avut loc și în 2025, atunci când un avion Alaska Airlines a lovit mai multe căprioare la aterizare. Incidentul nu este unul chiar rar, iar Administrația Federală a Aviației a investigat momentul.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE