Bărbatul, care susține că nu are un loc de muncă stabil, își câștiga veniturile din transport ocazional de marfă. În septembrie anul trecut, bărbatul a preluat un leasing, achiziționându-și astfel un Mercedes Sprinter în valoare de 16.000 de euro. Pe 27 martie, trebuia să plece în străinătate pentru a-și ajuta o rudă să-și aducă diverse lucruri. A constatat însă că mașina sa pierdea combustibil. Așa că a cumpărat de pe Facebook Marketplace un alt rezervor, la mâna a doua, pe care și l-a montat.

Cum îl aștepta un drum lung, s-a gândit să treacă pe la service-ul pe care îl folosea în mod obișnuit, în Republica Moldova. Atelierul era însă închis. Dacă tot era în Moldova, s-a gândit să și alimenteze. Avea deja 110 litri de motorină în rezervor, din România, și considera că nu va mai intra mult combustibil în rezervor. Acesta era însă mai mare decât cel inițial și au mai încăput 130 de litri.

La întoarcerea în țară, a fost acuzat de sustragere de la controlul vamal pentru bunuri accizabile și de folosirea unui vehicul modificat, după ce în rezervor au fost găsiți 130 de litri de motorină în plus. Vameșii au decis confiscarea mașinii și a combustibilului. A fost amendat cu 10.000 de lei, iar vameșii au dispus confiscarea mașinii și a cantității de 130 de litri de motorină.

Ieșeanul a contestat amenda și a cerut în instanță, prin ordonanță președințială, să i se permită folosirea temporară a mașinii până la soluționarea definitivă a cazului. El a susținut că nu a avut intenția de a frauda statul și că măsura confiscării este disproporționată față de prejudiciul estimat.

Instanțele au respins însă cererea, considerând că nu există aparența de drept în favoarea lui și că legea nu permite restituirea provizorie a bunului confiscat. Decizia judecătoriei a fost menținută de tribunal, devenind definitivă.