Aeronava, un Beechcraft 1900 al companiei private Searca, decolase din orașul de frontieră Cucuta (nord) și dispăruse de pe ecranele radar cu puțin înainte de aterizarea prevăzută la Ocaña, o localitate din apropiere, într-un zbor cu o durată prevăzută de 23 de minute.

Guvernul a mobilizat armata aeriană pentru a efectua căutări și a recupera cadavrele în această zonă montană din departamentul Norte de Santander, unde operează gherilele, în special Armata de Eliberare Națională (ELN).

Imaginile distribuite pe rețelele sociale arată resturi ale fuselajului împrăștiate printre vegetația densă.

Printre victime se află un deputat din camera inferioară a Parlamentului.

🔴🇨🇴 Un avión se estrelló el miércoles en el noreste de #Colombia. En el accidente fallecieron las 15 personas a bordo, incluido un legislador y un candidato a congresista, confirmaron la aerolínea estatal y autoridades locales ➡️ https://t.co/gxMsJ7qJtM pic.twitter.com/UlqtZbHHmS — FRANCE 24 Español (@France24_es) January 28, 2026

Cauzele accidentului sunt deocamdată necunoscute.

Avionul a fost localizat ultima dată la o altitudine cuprinsă între 1.000 și 1.300 de metri, potrivit site-ului de urmărire a zborurilor FlightRadar.

Autoritățile columbiene au activat protocoalele de securitate și căutare. „Am primit cu îngrijorare informația cu privire la accidentul aerian”, a declarat pe platforma X deputatul local Wilmer Carrillo. Printre pasageri s-ar fi aflat un deputat național și un jurist de la Tribunalul Păcii din Columbia, conform aceleiași surse.

