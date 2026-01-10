Avionul E-4B Nightwatch a aterizat pentru prima oară pe un aeroport civil

Un eveniment istoric a atras atenția presei internaționale, analiștilor militari și pasionaților de aviație: avionul E-4B Nightwatch al Comandamentului Strategic al SUA, cunoscut drept „Avionul Apocalipsei”, a aterizat în data de 8 ianuarie 2026 pe Aeroportul Internațional Los Angeles, potrivit portalului de știri Ilmessaggero.it și TMZ.

E-4B Nightwatch, bazat pe un Boeing 747 modificat, a decolat vineri, 9 ianuarie 2026, la ora locală 14.30. La scurt timp după decolarea sa, un Boeing C-17 Globemaster III a urmat aceeași rută.

The "Doomsday Plane" was on the move! The Boeing 747 E-4B Nightwatch departed LAX around 2:30pm PST Friday, followed by a C-17, as seen live on Airline Videos Live on January 9th, 2026.

Aceste momente au fost surprinse de pasionații de aviație și transmise live pe platforme specializate de monitorizare a traficului aerian militar.

Detalii tehnice despre E-4B Nightwatch, cunoscut drept „Avionul Apocalipsei”

E-4B, un aparat de zbor extrem de secret și strategic, a fost special conceput pentru a asigura continuitatea guvernului american în caz de război nuclear sau alte crize majore.

Deși operează aproape exclusiv din baze militare securizate, avionul a aterizat pentru prima dată în istoria sa de 51 de ani pe un aeroport civil de mari dimensiuni, creând o situație fără precedent. După ce a ajuns joi seara la LAX, avionul a rămas pe aeroport peste noapte, o premieră pentru această aeronavă.

🚨🇺🇸 "DOOMSDAY PLANE" SPOTTED LEAVING LAX



The presidential "Doomsday Plane" was spotted taxiing and departing LAX.



This aircraft is basically a flying command center built to keep the U.S. government running during a worst-case crisis, even if ground systems are hit.



No… pic.twitter.com/AzbyMufVGD — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 9, 2026

Motivele pentru care „Avionul Apocalipsei” a fost dus la Los Angeles

Deși nu a fost raportată nicio situație de urgență oficială, mai multe surse au indicat că la bordul E-4B Nightwatch se afla Pete Hegseth, împreună cu jurnaliști acreditați pe lângă Pentagon.

Scopul misiunii ar fi fost legat de vizitele oficiale efectuate de Pete Hegseth în zona Los Angeles, între 8 și 9 ianuarie. Acest program ar explica utilizarea unui aeroport civil în locul unei baze militare strict securizate, mai precizează sursa citată mai sus.

„Avionul Apocalipsei” este o aeronavă unică în lume

Cu posibilitatea de a rămâne în aer perioade îndelungate datorită realimentării în zbor și capabil să reziste la impulsuri electromagnetice, E-4B Nightwatch servește drept centru de comandă aerian pentru președintele Statelor Unite, secretarul apărării și Statul Major. Caracteristicile sale speciale îl fac indispensabil în situații de criză extremă.

Tocmai din aceste motive, utilizarea unui aeroport civil pentru acest avion de importanță strategică este o raritate absolută, stârnind interesul intens al experților militari și al publicului larg.

SUA deține și cel mai scump avion din toate timpurile. Este vorba despre B2 Spirit, un bombardier multifuncțional capabil să transporte atât muniție convențională, cât și arme nucleare.