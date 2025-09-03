Potrivit Flightradar24, aeronava a decolat din Helsinki la ora 19:10, a survolat capitala lituaniană și a reușit să aterizeze abia la 21:17.

„Pe măsură ce ne apropiam de aeroport, am fost informați despre apariția unei drone, ceea ce făcea aterizarea riscantă. Piloții au urmat toate măsurile de siguranță și au efectuat aterizarea după un anumit timp”, a precizat purtătorul de cuvânt al președintelui, Tomas Berzinskas.

Compania „Oro navigacija” a explicat că alerta privind drona observată în zona Liepkalnis a fost transmisă de Serviciul lituanian de Siguranță a Aviației.

„Au fost declanșate imediat procedurile de securitate: zborurile au fost suspendate pentru scurt timp, iar după ce s-a confirmat că nu există nicio amenințare, traficul aerian a fost reluat. Împreună cu alte autorități, investigăm ce tip de dronă a provocat această perturbare”, se arată în comunicatul companiei.

Incidentul vine la scurt timp după ce, pe 31 august, avionul în care se afla președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a suferit bruiaje ale sistemului GPS în timpul zborului spre Bulgaria.

Autoritățile au indicat drept cauză probabilă interferențele provenite dinspre Rusia. Ca urmare, Uniunea Europeană intenționează să lanseze sateliți suplimentari pe orbită joasă pentru a consolida securitatea GPS și capacitatea de detectare a acestor atacuri.

