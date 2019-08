De Andreea Radu,

„El era obosit de atunci, este foarte obositor acolo. Sunt niște condiții foarte grele acolo pentru toată lumea – și pentru polițiștii, și pentru inculpat, și pentru avocat. Primește apă, dar se încălzește și este o problemă. Nu au frigider acolo și se bea apă caldă, cum am băut și eu. (…) Nu am avut discuții lungi, am discutat foarte puțin. Nu e un tip vorbăreț. Mai mult când voia el să vorbească cu mine, atunci vorbea. Așa s-a derulat situația. S-a plâns că e obosit. Era obosit de atunci”, a spus Claudiu Lascoschi despre clientul lui, Gheorghe Dincă.

Apărătorul bărbatului care ea recunoscut că le-a ucis pe Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu a mai declarat că fostul mecanic auto din Caracal cooperează cu anchetatorii, dovadă fiind faptul că au fost găsite probe în locurile indicate.

„Nu conduce ancheta, dar în condițiile în care este singurul care știe unde se află ceea ce a pus într-un loc anume, e normal să ii conducă pe anchetatori. Nu au cum anchetatorii să îi conducă pe el.



Este un aspect care trebuie lămurit. Ceea ce a spus el s-a dovedit a fi adevărat. Nu avem unde să știm că i-a trimis pe piste greșite. El a colaborat cu organul judiciar și s-au găsit niște probe. Asta arată un ajutor efectiv dat”, a afirmat avocatul lui Gheorghe Dincă, Claudiu Lascoschi, la Antena 3, potrivit Mediafax.

Avocatul a mai spus că Dincă are o atitudine cooperantă cu anchetatorii, chiar dacă unii au dubii în privința informațiilor pe care le furnizează.

„Că poate a mai și mințit, sigur că orice inculpat, chiar și în caz de furt și nu numai în caz de omor – se mai minte, nu e un caz unic când un inculpat minte. Se poate să nu spună adevărul 100%”, a subliniat Lascoschi.

Marți, anchetatorii au descoperit în locul indicat de Gheorghe Dincă,

la liziera unei păduri de pe traseul Caracal-București, noi resturi umane arse, dinți și oase. Tot acolo, luni s-au descoperit și alte fragmente osoase.

Avocatul familiei Melencu: „A fost găsit telefonul de pe care a fost sunată familia Luizei”

CAZUL CARACAL. În cele patru telefoane vechi ale lui Dincă nu s-au descoperit date relevante. Se verifică listingurile convorbirilor. Libertatea a găsit numărul cel mai des folosit de el: 0722.841.235

Căutările la Caracal continuă pentru a șasea zi consecutivă. Se verifică tranzacțiile bancare

