De Andrei Crăițoiu,

„Noi nu înțelegem de ce mergem la vot. Ne legăm așteptările să se întâmple o minune, ca și cu tema la română. Alegerile nu te duc niciodată la distanță, doar te aproprie. Trebuie să găsești autobuzul care să te ducă până unde îți dorești.

Ei sunt politicieni, noi vrem manageri! Degeaba dai comenzii dacă tu ești politician! Avem nevoie de manageri. Nu stăpân de curți… Uitați-vă cum arată bordurile din Pipera. Deocamdată politicienii muncesc, învață, cresc. Și când nu ne place ceva depun o plângere. Te duci frumos la Procuratură că au dispărut banii.

Nu poți să te aștepți că l-am numit, apoi îi tăiem mâine și picioarele. E greu să calculezi cât s-a furat în 30 de ani! Noi acum așteptăm ca cineva să vină să facă toată munca, de investigație. Nu se poate face peste noapte sau în secundă. Dacă vor mai repede au de puricat bazele de date online”, și-a început Pârvu discursul.

„Societatea civilă trebuie să dovedească reaua voință a politicienilor. Voi încurcați politicianul cu managerul! El aduce discuția, ne punem toți de acord, dar apoi trebuie executat!” Theodor Pârvu, avocat

„Nimeni nu o să nască autostrăzi, le trebuie oameni care să execute!”

Pârvu a expus un punct interesant de vedere: „Politicienii trebuie să creeze cadrul, iar ceilalți să execute. Și ei nu pot! Obiectivele sunt de politică generală. Când îl acuzi pe politician că nu este lumini și n-a făcut un pot, atunci de uiți într-o direcție greșită. Sunt alți 99 care au greșit în cazul ăsta. Răspunderea nu este a politicianului, ci a celor care lucrează. Degeaba se plânge societatea dacă-i rău! Mai bine mă pun la muncă! Cetățenii trebuie să meargă să-i bată p-ăia la cap. Nimeni nu o să nască autostrăzi, le trebuie oameni care să execute! Putem să facem petiții și există obligativitatea de a răspunde”.

„Nu poți să dai comenzi ca la mâncare care să vină după trei click-uri! Theodor Pârvu, avocat

Avocatul a propus la Maratonul lui Tetelu și schimbarea modului de vot în România: „Mai bine facem mandate de doi ani pentru primari, dacă nu pot să-și facă treaba în patru ani. Cât pot să fie de scumpe când cheltuim bani pentru toate tâmpeniile. Tăiem din beneficiile parlamentarilor și facem alegeri din doi în doi ani.

În 365 de ani orice companie face un buget și-ți face tot ce vrei. Avem nevoie de un an. Dacă noi nu putem într-un an, hai să le dăm doi. Dar alegerile mai dese s-ar putea să fie o soluție. Aici e ca la școală! După doi ani îi dau direct nota. Nu mai are rost, te-am ales, n-ai făcut, hai salut!„.

