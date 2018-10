Artista a contactat boala în anul 2014, dar a fost diagnosticată oficial doar câteva luni mai târziu, lucru care a dăunat grav sănătății ei, potrivit billboard.com.

„Am stat nediagnosticată atât de mult încât eram deja în stare gravă când am ajuns la medic. Ultimii ani au fost cei mai îngrozitori din toată viața mea', a spus artista, mărturisind că, la un moment dat, se împăcase cu gândul că o să moară.

Deși nu s-a putut da jos din pat timp de doi ani, Lavigne a început să-și revină treptat, declarând că muzica a ajutat-o printre clipele dificile prin care a trecut.

„Am reușit să transform tot acest timp pierdut în muzică. Am scris versuri și am înregistrat câteva melodii în timp ce eram țintuită la pat. M-a ajutat să îmi mențin optimismul și să am un scop pentru care să trăiesc', a mai spus cântăreața.

După experiența pe care a avut-o, Lavigne a creat o fundaţie pentru a promova cercetarea privind boala Lyme, transmisă oamenilor prin muşcătura de căpuşă.

Avril Lavigne a fost căsătorită cu Deryck Whibley, vocalistul și chitaristul trupei Sum 41 (2006-2009) și cu Chad Kroeger, liderul grupului Nickelback (2013-2015). Ea a lansat pe 27 septembrie 2018 single-ul „Head Above Water”.

Sursă foto Hepta.

VIDEO/ Lili Sandu se mărită! S-a răzgândit în privința căsătoriei, pentru că vrea un copil cu Silviu Tolu