Potrivit sursei citate, între 27 decembrie 2025 și 1 ianuarie 2026, aeronave Il-76TD, deghizate în aeronave civile, au zburat frecvent între Mineralnîe Vodî (regiunea Stavropol) și Teheran. Acestea nu sunt zboruri charter aleatorii, ci mai degrabă operațiuni direcționate, după cum o demonstrează utilizarea repetată a acelorași aeronave, notează Air Cargo Week.

Protestele au început în Iran pe 28 decembrie și s-au extins în toată țara. Slăbit de războiul de 12 zile cu Israelul și o economie în colaps, ayatollahul Ali Khamenei insistă să rămână la putere. Cu toate acestea, liderul suprem iranian nu exclude o evadare în Rusia în stilul fostului dictator sirian Bashar al-Assad.

De altfel, notează The Moscow Times, zborurile cu avioane militare între Rusia și Iran aduc aminte de o activitate similară produsă înainte de prăbușirea regimului lui Bashar al-Assad.

Deputatul conservator britanic Tom Tugendhat a atras atenția joi că au apărut relatări în presa iraniană din exil despre „avioane de marfă rusești” care aterizează la Teheran cu arme și muniții și scot din țară cantități mari de aur. Deputatul britanic a cerut guvernului condus de Keir Starmer să cerceteze aceste informații.

Bashar al-Assad, pe care Vladimir Putin nu a putut să-l ajute să se mențină la putere în Siria, a fugit și el, în decembrie 2024, la Moscova, cu o încărcătură de aur.

Potrivit Air Cargo Week, zborurile Il-76TD spre și dinspre Teheran au fost operate în ultimele zile de companiile de transport marfă Aviakon Zitotrans (Rusia) și Rubystar Airways. „Cele două companii aeriene au o lungă istorie în îndeplinirea misiunilor guvernamentale și de apărare în Eurasia, Africa și Orientul Mijlociu”, precizează sursa citată.

Utilizarea transportatorilor civili oferă flexibilitate și evită atenția pe care o primesc de obicei aeronavele militare. Il-76TD, conceput pentru transportul de mărfuri militare, este capabil să livreze „mărfuri supradimensionate către aerodromuri cu infrastructură terestră limitată, asigurând o procesare rapidă și o distribuție imediată”, conchide Air Cargo Week.