Planul „B” prevede ca Ali Khamenei să fugă împreună cu un cerc restrâns de până la 20 de asociați și membri ai familiei, inclusiv fiul său, Mojtaba Khamenei (56 de ani), considerat un posibil succesor. Destinația ar fi Rusia lui Putin, unde liderul suprem iranian consideră că ar putea avea protecția garantată.

Liderul suprem iranian riscă să o ia pe urmele fostului dictator sirian

Acest scenariu aduce aminte de fuga fostului dictator sirian Bashar al-Assad, care s-a refugiat la Moscova, după căderea regimului său în decembrie 2024.

„Nu există un alt loc” de refugiu pentru Khamenei decât Moscova, spune Beni Sabti, care a servit timp de decenii în serviciile secrete israeliene după ce a fugit de regimul de la Teheran la opt ani după revoluția islamică din 1979.

„Au pus la cale o rută de ieșire din Teheran în cazul în care vor simți nevoia să fugă”, care include „strângerea de active, proprietăți în străinătate și numerar pentru a le facilita trecerea în siguranță”, a declarat o sursă.

Ali Khamenei este cunoscut pentru faptul că deține o rețea importantă de active, unele dintre ele prin intermediul celei mai puternice organizații din Iran, Setad, care face parte dintr-un așa-zis sistem de fundații caritabile semistatale cunoscute pentru opacitatea lor financiară. Potrivit unei investigații publicate de Reuters în 2013, valoarea totală a activelor se ridică la 95 de miliarde de dolari, incluzând proprietăți și companii, toate deținute și controlate de liderul suprem iranian.

Ali Khamenei, slăbit de războiul cu Israel

Planul de evadare va fi activat în cazul în care Khamenei va simți că protestele scapă de sub control, iar forțele sale de securitate nu îi respectă ordinele.

Potrivit unui profil psihologic al liderului iranian realizat de o agenție de informații occidentală și consultat de The Times, Khamenei ar fi „mai slab, atât mental, cât și fizic” de la războiul de 12 zile cu Israelul din iunie anul trecut.

Liderul suprem iranian a fost văzut foarte rar în public în ultimele luni. Pe durata războiului, Khamenei s-a ascuns într-un buncăr, evitând soarta altor oficiali de rang înalt ai regimului său și alimentându-și „obsesia pentru supraviețuire”.

Proteste în aproape toate provinciile din Iran

Considerându-se liderul musulmanilor șiiți din întreaga lume, Ali Khamenei a investit masiv într-o așa-numită Axă a rezistenței – Hezbollah în Liban, Hamas în Gaza și milițiile șiite din Irak, Siria și Yemen.

Decapitarea acestor fronturi în războiul cu Israel i-a determinat pe iranieni să pună la îndoială investițiile în forțe externe în detrimentul propriului popor, care se confruntă cu o inflație record. Pe străzile Iranului se putea auzi inclusiv sloganul: „Nu pentru Gaza, nu pentru Liban, mi-aș da viața doar pentru Iran”, notează The Times.

Demonstrațiile, declanșate inițial de furia față de creșterea costului vieții și extinse apoi la revendicări politice, au intrat în a doua săptămână. Noi manifestații au început în cursul nopții la la Teheran, Shiraz și în vestul Iranului.

Protestele au cuprins până acum 40 de orașe în 23 din cele 31 de provincii ale Iranului. Este vorba despre cele mai importante manifestații de la cele care au zguduit Iranul în 2022, după moartea în detenţie a tinerei Mahsa Amini, arestată de așa-zisa poliție a moravurilor sub acuzația că a încălcat codul vestimentar impus iraniencelor.

Cel puțin patru protestatari au fost uciși

Grupul pentru drepturile omului Hengaw, cu sediul în Norvegia, a constatat că Gărzile Revoluționare au deschis focul, sâmbătă, asupra protestatarilor în comitatul Malekshahi din provincia Ilam, din vestul Iranului, ucigând patru kurzi. Hengaw verifică rapoartele privind uciderea altor doi protestatari.

În plus, Hengaw a acuzat autoritățile din Iran că au efectuat o razie la principalul spital din orașul Ilam pentru a ridica cadavrele protestatarilor uciși.

Presat în stradă, purtătoarea de cuvânt a Guvernului iranian Fatemeh Mohajerani a anunțat duminică la televiziunea de stat că cetățenii vor primi o alocație lunară echivalentă cu 7 dolari pentru următoarele patru luni.

Preşedintele american Donald Trump a avertizat regimul de la Teheran că va fi lovit „foarte dur” dacă va ucide manifestanţi.

Platforma Ghișeul.ro, unde românii își plătesc taxele și impozitele, este picată în continuare: „Este în permanentă actualizare"
Știri România 13:03
Platforma Ghișeul.ro, unde românii își plătesc taxele și impozitele, este picată în continuare: „Este în permanentă actualizare”
Elena Mateescu, director ANM, anunță ninsori, viscol și zăpadă de 30 de centimetri în mai multe zone
Știri România 11:24
Elena Mateescu, director ANM, anunță ninsori, viscol și zăpadă de 30 de centimetri în mai multe zone
Din ce au ajuns să câștige bani gemenele de la Cheeky Girls la 43 de ani: „Oamenii ne întreabă care e secretul nostru"
Stiri Mondene 12:45
Din ce au ajuns să câștige bani gemenele de la Cheeky Girls la 43 de ani: „Oamenii ne întreabă care e secretul nostru”
Premiera „Desafio: Aventura" la PRO TV. Primele imagini cu concurenții în Thailanda și miza pusă în joc încă din întâia ediție
Stiri Mondene 12:06
Premiera „Desafio: Aventura” la PRO TV. Primele imagini cu concurenții în Thailanda și miza pusă în joc încă din întâia ediție
O avocată AUR a contestat numirea lui Dacian Dragoș la CCR. Dacă Curtea de Apel îi dă dreptate, activitatea CCR se blochează când trebuie să decidă pensiile magistraților. Reacția CAB
Politică 04 ian.
O avocată AUR a contestat numirea lui Dacian Dragoș la CCR. Dacă Curtea de Apel îi dă dreptate, activitatea CCR se blochează când trebuie să decidă pensiile magistraților. Reacția CAB
Ilie Bolojan, prima reacție după ce 4 judecători CCR puși de PSD au blocat verdictul referitor la pensiile magistraților
Politică 03 ian.
Ilie Bolojan, prima reacție după ce 4 judecători CCR puși de PSD au blocat verdictul referitor la pensiile magistraților
