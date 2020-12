”A venit o doamnă doctor – Maria Rogozan – de la Asociația Medicilor de Familie și a evaluat pacienții. Unii dintre ei au fost internați în spital, deoarece le scăzuse saturația de oxigen și am zis să nu riscăm. Doamna doctor a promis că mai vine joi după-amiază și din când în când. Era bine să fim ajutați măcar în aceste zile critice”, ne-a declarat Murtin Lugoș, reprezentantul instituției.

Șapte bătrâni infectați sunt internați în acest moment în spital, în timp ce doi au murit din cauza Covid, însă aveau ”multe boli asociate”, după cum spun reprezentanții azilului ”Casa Theodora”.

Doctorul care avea grijă de bolnavi s-a infectat și el cu Covid

Azilul a rămas fără singurul medic care se ocupa de cei infectați după ce bărbatul, în vârstă de 71 de ani, s-a infectat și el cu Covid. După o perioadă în care s-a tratat singur, acesta a avut nevoie de spitalizare.

Doctorul Lorant Szentagotai a rezistat mult timp bolii pentru a putea salva bătrânii. Medicul se lupta de trei săptămâni cu focarul înainte să fie și el infectat.

”Pun câte 30 de perfuzii pe zi. Nu mai știu ce e ziua, ce e noaptea. De două săptămâni nu am mai stat deloc. Încerc să termin medicamentele de astăzi, am zis că încerc să nu abandonez bolnavii, că mi-e milă de ei. Am 70 saturația de oxigen”, a povestit medicul pentru presa locală.

Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică (DSP) au declarat presei locale că nu pot să detașeze medici la ”Casa Theodora” deoarece acesta este un centru privat.





