De Cristian Anton,

Cea mai recentă invenție marca Romchim Protect, un ignifugant pentru plante, reprezintă în problematica incendiilor de vegetație ceea ce a însemnat pentru medicină primul antibiotic, cel creat de Alexander Fleming, în urmă cu 92 de ani – celebra penicilină, susține sursa citată.

Specialiștii băcăuani au și testat acea substanță ignifugă, cu prilejul celui mai recent incendiu de vegetație din Filipești, desfășurat pe un front de cca. 5 km, și care a transformat în scrum vegetația de pe câțiva kilometri pătrați.

Nu este toxică pentru plante și animale

A supraviețuit, absolut intact, un singur petec de stufăriș, cel pulverizat cu ignifugantul celor de la Romchim Protect. Pentru ca minunea să fie completă, trebuie specificat că substanța nu este nocivă pentru plante și animale.

„Prin pulverizare, produsul creează o peliculă protectoare deasupra plantelor, deosebit de eficientă, care nu arde nici la temperaturi ridicate și la foc susținut de vânt.

Putem realiza astfel bariere de vegetație care nu propagă flăcările, iar incendiile s-ar stinge apoi de la sine. Sincer să fiu, aveam deja realizat acest produs și am creat o barieră în jurul fabricii Romchim Protect.

Încercările de laborator dăduseră rezultate optime. Acum a fost pentru prima dată când am testat acest ignifugant în condițiile unui incendiu în natură. Am fost la Filipești noaptea târziu, trezit din somn. Am pulverizat o suprafață de stufăriș ce era în calea flăcărilor.

Recomandări Medic dintr-un mare spital bucureștean de urgență: ”Nu ni s-a făcut nici un instructaj pentru coronavirus!”

Dimineața, toată zona era scrum, cu excepția acelei suprafețe, rămase intacte. Iar asta m-a făcut să anunț succesul nostru deosebit. Sper că de-acum încolo marile incendii forestiere în România să fie de domeniul trecutului”, a declarat Ion Neculcea, președinte Romchim Protect Bacău.

Produsul trebuie pulverizat pe plante nu cu mult timp înainte de a fi atacate de incendii și care apoi se scurge singur pe sol, sub formă de soluție minerală benefică pentru plante.

Ce-ar fi fost dacă…

Cel mai cunoscut incendiu de vegetație rămâne, fără doar și poate, cel de anul trecut, din Australia.

Ne gândim însă câtă vegetație și câte animale ar fi putut fi salvate, dacă ar fi fost făcute bariere anti-foc cu acest produs românesc.

Sigur că, dacă acest lucru nu s-a întâmplat, totul ar putea fi doar un joc al imaginației noastre. Dar produsul pare să fie ideal chiar și pentru condițiile speciale ale Australiei.

Citeşte şi:

Medic dintr-un mare spital bucureștean de urgență: ”Nu ni s-a făcut nici un instructaj pentru coronavirus!”

Cum ne putem proteja de coronavirus. Cele mai importante reguli de prevenţie, potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii

Incendiu puternic în Delta Văcărești. ISU București: Focul a fost provocat

GSP.RO Dezvăluire cutremurătoare a lui Cristi Bud, despre moartea fiului său de doar 5 zile. Cauza decesului

HOROSCOP Horoscop 24 februarie 2020. Săgetătorii au parte de o cheltuială neprevăzută