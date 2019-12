De Răzvan Mihalașcu,

„Este o muzică ce are o strânsă legătură nu numai cu bucuria oamenilor din Republica Dominicană, ci a unei regiuni întregi”, a precizat delegatul Republicii Dominicane, ca urmare a deciziei UNESCO.

Includerea bachata în patrimoniul UNESCO a stârnit dezbateri între membrii comisiei deoarece unii dintre ei au considerat că ritmul muzical nu a întrunit anumite criterii pentru a face parte din patrimoniul mondial, conform elcomercio.com.

Astfel, bachata se alătură stilului muzical și de dans merengue care a fost inclus în patrimoniul UNESCO în 2016.

Bachata este un stil muzical și un dans ce reprezintă o îmbinare de ritmuri afro-americane precum son, cha-cha-cha și merengue.

Oamenii din Republica Dominicană consideră dansul și muzica de bachata ca fiind o manifestare culturală, omniprezentă la sărbători și la petreceri.

? BREAKING



The Dominican Republics Bachata music and dance has been inscribed on the #IntangibleHeritage list.



Congratulations #DominicanRepublic??! ??



ℹ️ https://t.co/6psmBHYI9N #LivingHeritage #14com pic.twitter.com/yauevr0Knd