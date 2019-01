În imagine, alături de Bădălău şi Stănescu apare şi liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu.

Bădălău însoţeşte imaginea de comentariul „La o cafea cu prietenii!'.

Postarea lui Niculae Bădălău apare în contextul în care, în urmă cu câteva zile, a plecat din partid unul dintre liderii cu greutate ai PSD, liderul PSD Brăila MIhai Tudose, fost premier al României.

Dumitru Buzatu a explicat, într-o intervenţie la Antena 3, că au fost discuții personale, şi legate de administrația locală.

'După ce am făcut poza ne-am gândit că ar putea să apară și astfel de interpretări. Am discutat lucruri punctuale, administrative, dar și lucruri personale, care nu fac interesul opiniei publice. Am discutat despre buget, despre chestiuni de administrație locală', a spus Nicolae Buzatu.

Paul Stănescu, care şi-a pierdut susţinerea partidului pentru funcţia de ministru în Guvernul Dăncilă, a decis, ulterior, să îşi dea demisia din Executiv.

El a dezvăluit, la Senat, care au fost motivele acestei demisii, precizând că nu a fost pe lista de remaniere, și atunci președintele Dragnea a spus: „trebuie să punem în discuție poziția în Guvern a lui Paul Stănescu”.

„La Comitetul Executiv, ante-penultimul, am avut o discuţie cu Liviu Dragnea de aproximativ o jumătate de oră, împreună cu colegul nostru de la Vaslui, domnul Buzatu, şi am discutat lucrurile clar, că nu e bine ce se întâmplă cu partidul, cu excluderi şi Liviu Dragnea nu a îndrăznit măcar să spună atunci: ştii, eu vreau să pun în discuţie şi poziţia ta în Guvern. Prim-ministrul, doamna Viorica Dăncilă, căreia îi mulţumesc, eu nu am fost pe lista miniştrilor remaniabili şi atunci preşedintele Dragnea spune: domnule, trebuie să punem în discuţie şi poziţia în Guvern a lui Paul Stănescu. Putea să spună înainte: domnule, ştii, o să cer asta în CEx, ce faci? Şi eu spuneam foarte simplu că îmi dau demisia, nu e nicio problemă, sunt un om de onoare', a spus Paul Stănescu.

