Patru morți în Michigan, inclusiv un copil de 12 ani

În sudul statului Michigan, patru persoane și-au pierdut viața, inclusiv un băiat de 12 ani, potrivit autorităților. Comitatul Branch a fost grav afectat, unde o tornadă a făcut ravagii în apropiere de Union City, luând viața a trei persoane și rănind alte 12. Potrivit reprezentanților locali, au fost înregistrate pagube semnificative, drumuri închise și întreruperi de curent electric.

La aproximativ 80 de kilometri distanță, în comitatul Cass, autoritățile au raportat un alt deces și mai mulți răniți. Printre victime se numără și Silas Anderson, un băiat de 12 ani din Edwardsburg, care a murit din cauza rănilor provocate de vremea severă. „Silas era înconjurat de familie în momentul decesului său”, a transmis biroul șerifului din Cass printr-o postare pe rețelele de socializare.

Guvernatoarea statului Michigan, Gretchen Whitmer, a declarat stare de urgență în comitatele afectate – Branch, Cass și St. Joseph – și a transmis un mesaj de solidaritate pentru familiile îndoliate: „Lucrăm cu echipele de urgență pentru a monitoriza situația și a coordona resursele pentru cei afectați. Inima mea este alături de familiile care au pierdut persoane dragi și de locuitorii din Michigan care au fost răniți ieri.”

Imagini distribuite pe rețelele de socializare arată vârtejuri masive măturând orașul Union, în timp ce un rezident din Three Rivers, Michigan, a descris momentul terifiant: „Ne-am uitat pe fereastră și am văzut tornada mergând direct pe pistă și acolo este fiica mea, unde sunt părinții mei, unde locuiesc eu la capătul străzii. Am fost foarte recunoscător că Dumnezeu mi-a protejat fiica, mama, sora și familia.”

Oklahoma: două victime și distrugeri pe o rază de kilometri

În același timp, furtunile au lovit și statul Oklahoma, unde două persoane au murit în Beggs, comitatul Okmulgee. Potrivit managerului de urgență al comitatului, Jeff Moore, o tornadă a măturat o rază de 6,4 kilometri, lăsând în urmă drumuri blocate și daune semnificative. „Ajungem peste tot cât de repede putem, curățăm drumurile cât de repede putem”, a declarat Moore.

Guvernatorul statului Oklahoma, Kevin Stitt, a emis o stare de urgență pentru mai multe comitate, printre care Alfalfa, Creek, Grant, Major, Okmulgee, Rogers, Tulsa și Wagoner, pentru a facilita alocarea de resurse și sprijin pentru comunitățile afectate. „Vrem să ne asigurăm că locuitorii din Oklahoma au sprijinul și resursele de care au nevoie după furtunile de aseară”, a declarat acesta.

Serviciul Național de Meteorologie (NWS) a avertizat că vremea rea ar putea continua în zilele următoare, cu furtuni puternice și inundații fulgerătoare prognozate în Marile Câmpii și până în Texas. Autoritățile din regiunile afectate continuă să evalueze pagubele și să coordoneze eforturile de salvare și recuperare.

