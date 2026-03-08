Patru morți în Michigan, inclusiv un copil de 12 ani

În sudul statului Michigan, patru persoane și-au pierdut viața, inclusiv un băiat de 12 ani, potrivit autorităților. Comitatul Branch a fost grav afectat, unde o tornadă a făcut ravagii în apropiere de Union City, luând viața a trei persoane și rănind alte 12. Potrivit reprezentanților locali, au fost înregistrate pagube semnificative, drumuri închise și întreruperi de curent electric.

La aproximativ 80 de kilometri distanță, în comitatul Cass, autoritățile au raportat un alt deces și mai mulți răniți. Printre victime se numără și Silas Anderson, un băiat de 12 ani din Edwardsburg, care a murit din cauza rănilor provocate de vremea severă. „Silas era înconjurat de familie în momentul decesului său”, a transmis biroul șerifului din Cass printr-o postare pe rețelele de socializare.

Guvernatoarea statului Michigan, Gretchen Whitmer, a declarat stare de urgență în comitatele afectate – Branch, Cass și St. Joseph – și a transmis un mesaj de solidaritate pentru familiile îndoliate: „Lucrăm cu echipele de urgență pentru a monitoriza situația și a coordona resursele pentru cei afectați. Inima mea este alături de familiile care au pierdut persoane dragi și de locuitorii din Michigan care au fost răniți ieri.”

APTOPIX Michigan Extreme WeatherIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 6

Imagini distribuite pe rețelele de socializare arată vârtejuri masive măturând orașul Union, în timp ce un rezident din Three Rivers, Michigan, a descris momentul terifiant: „Ne-am uitat pe fereastră și am văzut tornada mergând direct pe pistă și acolo este fiica mea, unde sunt părinții mei, unde locuiesc eu la capătul străzii. Am fost foarte recunoscător că Dumnezeu mi-a protejat fiica, mama, sora și familia.”

Oklahoma: două victime și distrugeri pe o rază de kilometri

În același timp, furtunile au lovit și statul Oklahoma, unde două persoane au murit în Beggs, comitatul Okmulgee. Potrivit managerului de urgență al comitatului, Jeff Moore, o tornadă a măturat o rază de 6,4 kilometri, lăsând în urmă drumuri blocate și daune semnificative. „Ajungem peste tot cât de repede putem, curățăm drumurile cât de repede putem”, a declarat Moore.

Guvernatorul statului Oklahoma, Kevin Stitt, a emis o stare de urgență pentru mai multe comitate, printre care Alfalfa, Creek, Grant, Major, Okmulgee, Rogers, Tulsa și Wagoner, pentru a facilita alocarea de resurse și sprijin pentru comunitățile afectate. „Vrem să ne asigurăm că locuitorii din Oklahoma au sprijinul și resursele de care au nevoie după furtunile de aseară”, a declarat acesta.

Serviciul Național de Meteorologie (NWS) a avertizat că vremea rea ar putea continua în zilele următoare, cu furtuni puternice și inundații fulgerătoare prognozate în Marile Câmpii și până în Texas. Autoritățile din regiunile afectate continuă să evalueze pagubele și să coordoneze eforturile de salvare și recuperare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cel mai mare iceberg de pe Pământ, care era de 2 ori mai mare ca Londra, mai are doar câteva săptămâni până se va topi
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Pe ea o știe absolut toată lumea, însă stai să vezi cine este soțul Oanei Țoiu. Toți au făcut ochii mari când au aflat cu ce se ocupă de fapt
Viva.ro
Pe ea o știe absolut toată lumea, însă stai să vezi cine este soțul Oanei Țoiu. Toți au făcut ochii mari când au aflat cu ce se ocupă de fapt
„Doamna Sârbu, cel mai mare rău față de copilul dumneavoastră nu l-a făcut Oana Țoiu. L-ați făcut chiar dumneavoastră”. Clotilde Armand, mesaj dur la adresa Dacianei Sârbu. Mii de oameni au reacționat imediat
Unica.ro
„Doamna Sârbu, cel mai mare rău față de copilul dumneavoastră nu l-a făcut Oana Țoiu. L-ați făcut chiar dumneavoastră”. Clotilde Armand, mesaj dur la adresa Dacianei Sârbu. Mii de oameni au reacționat imediat
Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, despre schimbările din viața lor de cuplu, după participarea la emisiunea Power Couple: „Indiferent dacă pierdeam sau câștigam o probă…”
Elle.ro
Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, despre schimbările din viața lor de cuplu, după participarea la emisiunea Power Couple: „Indiferent dacă pierdeam sau câștigam o probă…”
gsp
Fostul mare talent al Ligii 1 e dezvoltator imobiliar! Gazeta l-a găsit pe șantier, lângă București: „Spre rușinea mea, am reușit prea puțin în fotbal!” + „Noi am fost cobaii lui Neubert”
GSP.RO
Fostul mare talent al Ligii 1 e dezvoltator imobiliar! Gazeta l-a găsit pe șantier, lângă București: „Spre rușinea mea, am reușit prea puțin în fotbal!” + „Noi am fost cobaii lui Neubert”
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
GSP.RO
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
Parteneri
Au apărut imaginile! Unul dintre granzii României, implicat in cel mai mare scandal amoros al anului! 35 de ani de mariaj, 14 ani de viață dublă
Libertateapentrufemei.ro
Au apărut imaginile! Unul dintre granzii României, implicat in cel mai mare scandal amoros al anului! 35 de ani de mariaj, 14 ani de viață dublă
Acasă la Tora Vasilescu, în Buftea! Uite în ce colț de Rai locuiește marea actriță cu soțul croat! “Eu stau aici ca la mănăstire, să știi”
Avantaje.ro
Acasă la Tora Vasilescu, în Buftea! Uite în ce colț de Rai locuiește marea actriță cu soțul croat! “Eu stau aici ca la mănăstire, să știi”
Dani Oțil, decizie radicală! Adevărul despre mutarea la bloc care i-a schimbat viața și „calvarul” financiar din spatele vilei de lux din Corbeanca. Ce l-a făcut pe prezentatorul Pro TV să renunțe la tot pentru fiul său
Tvmania.ro
Dani Oțil, decizie radicală! Adevărul despre mutarea la bloc care i-a schimbat viața și „calvarul” financiar din spatele vilei de lux din Corbeanca. Ce l-a făcut pe prezentatorul Pro TV să renunțe la tot pentru fiul său

Alte știri

Temperaturi de 18 grade Celsius în zilele următoare. Prognoza meteo ANM pentru perioada 7-15 martie 2026
Știri România 10:14
Temperaturi de 18 grade Celsius în zilele următoare. Prognoza meteo ANM pentru perioada 7-15 martie 2026
Lăutăreasa Mioara Lincan: „Privighetoare dacă ești, ține-o privighetoare. Nu cânta măgării: «ce mai gagică, ce bucățică! E tare în noadă/o dai grămadă»”. REPORTAJ de 8 martie, în sufletul unei femei
Exclusiv
Știri România 10:00
Lăutăreasa Mioara Lincan: „Privighetoare dacă ești, ține-o privighetoare. Nu cânta măgării: «ce mai gagică, ce bucățică! E tare în noadă/o dai grămadă»”. REPORTAJ de 8 martie, în sufletul unei femei
Parteneri
Armele teribile cu care Iran terorizează lumea. General de intelligence: „Ar fi ceva cumplit, nimeni n-a mai făcut-o așa fățiș”
Adevarul.ro
Armele teribile cu care Iran terorizează lumea. General de intelligence: „Ar fi ceva cumplit, nimeni n-a mai făcut-o așa fățiș”
Ce salariu avea Florin Prunea la Dinamo: „Nu am văzut niciodată atât de mulți bani!”
Fanatik.ro
Ce salariu avea Florin Prunea la Dinamo: „Nu am văzut niciodată atât de mulți bani!”
Refinanțare credit ipotecar 2026: Când merită și cum calculezi
Financiarul.ro
Refinanțare credit ipotecar 2026: Când merită și cum calculezi
Superliga.ro (P)
O campioană în premieră după decenii?
O campioană în premieră după decenii?
Lucruri de urmărit în ultima etapă a sezonului regular din Superliga
Lucruri de urmărit în ultima etapă a sezonului regular din Superliga
Parteneri
Alina Eremia, ÎN LACRIMI pe rețelele de socializare. Ce a emoționat-o atât de tare pe artistă: „Tocmai am văzut…”
Elle.ro
Alina Eremia, ÎN LACRIMI pe rețelele de socializare. Ce a emoționat-o atât de tare pe artistă: „Tocmai am văzut…”
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Unica.ro
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii

Monden

Survivor România 8 martie 2026. Un concurent din echipa Războinicilor va pleca acasă
Stiri Mondene 10:42
Survivor România 8 martie 2026. Un concurent din echipa Războinicilor va pleca acasă
Nepotul lui Ion Țiriac a împlinit 18 ani. Mesajul emoționant transmis de Ileana Lazariuc pentru fiul ei, Alexandru
Stiri Mondene 09:23
Nepotul lui Ion Țiriac a împlinit 18 ani. Mesajul emoționant transmis de Ileana Lazariuc pentru fiul ei, Alexandru
Parteneri
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
TVMania.ro
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
Activiştii acuză muşamalizarea cazului de la Uzunu. Câinii nu au fost mutaţi, "probele" ar fi fost incinerate
ObservatorNews.ro
Activiştii acuză muşamalizarea cazului de la Uzunu. Câinii nu au fost mutaţi, "probele" ar fi fost incinerate
A noastră sau a lor? Mirabela Gădinaru a prins curaj și a dat o lecție de stil la nivel înalt! WOW, cum s-a îmbrăcat la întâlnirea cu prima doamnă a Poloniei! A eclipsat-o fără prea mult efort!
Libertateapentrufemei.ro
A noastră sau a lor? Mirabela Gădinaru a prins curaj și a dat o lecție de stil la nivel înalt! WOW, cum s-a îmbrăcat la întâlnirea cu prima doamnă a Poloniei! A eclipsat-o fără prea mult efort!
Parteneri
Anamaria s-a despărțit de superstarul care câștigă 46 de milioane de dolari pe sezon » Detaliul care i-a alarmat pe fani
GSP.ro
Anamaria s-a despărțit de superstarul care câștigă 46 de milioane de dolari pe sezon » Detaliul care i-a alarmat pe fani
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
GSP.ro
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
Parteneri
Netanyahu anunță continuarea atacurilor Israelului împotriva Iranului: „Avem control aproape total asupra spațiului aerian”
Mediafax.ro
Netanyahu anunță continuarea atacurilor Israelului împotriva Iranului: „Avem control aproape total asupra spațiului aerian”
Bărbat ucis de propriul frate și aruncat în...
StirileKanalD.ro
Bărbat ucis de propriul frate și aruncat în...
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
Wowbiz.ro
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Donald Trump cere sprijinul Europei în conflictul cu Iranul: „Toți aliații să colaboreze în această misiune”
Wowbiz.ro
Donald Trump cere sprijinul Europei în conflictul cu Iranul: „Toți aliații să colaboreze în această misiune”
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Redactia.ro
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor, a fost implicat într-un incident rutier în București
KanalD.ro
Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor, a fost implicat într-un incident rutier în București

Politic

Cristian Tudor Popescu și-a enervat cititorii după ce a scris că Nicușor Dan este „înapoiat mintal și prost”: „Unfollow. Doar AUR-iștii vă mai citesc”
Politică 06 mart.
Cristian Tudor Popescu și-a enervat cititorii după ce a scris că Nicușor Dan este „înapoiat mintal și prost”: „Unfollow. Doar AUR-iștii vă mai citesc”
Protest în fața Palatului Cotroceni împotriva numirilor din Justiție. Nicușor Dan: „Am de o sută de ori mai multe informații decât dumneavoastră”
Politică 06 mart.
Protest în fața Palatului Cotroceni împotriva numirilor din Justiție. Nicușor Dan: „Am de o sută de ori mai multe informații decât dumneavoastră”
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
S-a aflat ce rol a avut, de fapt, Mircea Geoană în conducerea Rapidului. Dezvăluirea momentului
Fanatik.ro
S-a aflat ce rol a avut, de fapt, Mircea Geoană în conducerea Rapidului. Dezvăluirea momentului
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului