Mama băiatului era convinsă că tableta a fost furată

Theresa M, în vârstă de 41 de ani, a descoperit o tabletă în camera fiului său, Leone, despre care era convinsă că fusese furată de la unul dintre clienții săi, potrivit New York Post. Întreaga familie s-a implicat în conflict, iar femeia l-ar fi numit pe băiat „un hoț”. Leone, care a mai fost acuzat de furturi similare, a auzit ce discutau părinții săi despre el, relatează publicația germană RTL.de.

În jurul orei 11.30, Theresa a intrat în camera fiului său și i-a cerut parola pentru a accesa tableta găsită. Leone i-a aruncat un caiet pe podea, susținând că parola se află acolo. În timp ce mama sa se apleca să ridice caietul, adolescentul a scos o armă ascunsă în cameră și a tras asupra acesteia.

Tatăl, aflat în subsol, nu a realizat ce s-a întâmplat

În momentul împușcăturii, tatăl lui Leone se afla în subsolul casei, jucând jocuri video cu căștile pe urechi. A auzit un zgomot pe care l-a confundat cu o explozie de balon. Aproximativ o oră mai târziu, când a urcat la etaj, și-a găsit fiul stând în fața camerei sale. Leone i-a spus că nu știe ce s-a întâmplat și că arma „s-a descărcat accidental”.

Tatăl a încercat să-și ajute soția, dar aceasta nu mai răspundea. A sunat imediat la serviciile de urgență. Theresa a fost transportată mai întâi la un centru medical local, apoi transferată cu elicopterul la un spital din Fort Collins, Colorado. Din nefericire, femeia a decedat în aceeași zi din cauza rănilor suferite.

Soțul femeii a găsit un pistol lângă aceasta

Lângă corpul femeii, soțul acesteia a găsit un pistol negru. Descoperirea l-a surprins, deoarece știa că arma era păstrată în mașina familiei, alături de un încărcător. Inițial, Leone a susținut că mama i-a dat arma. Ulterior, investigațiile au arătat că adolescentul o furase anterior, după o ceartă legată de o notă la matematică.

Poliția a considerat inițial că ar fi vorba despre un suicid, însă concluziile medicilor au contrazis această ipoteză. Potrivit documentelor judiciare, Leone a mărturisit că și-a împușcat mama după ce s-au certat din cauza tabletei furate. În plus, băiatul ar fi recunoscut că avusese gânduri de a comite o crimă.

„Nu vreau să mă gândesc, nici măcar nu pot să exprim în cuvinte ce s-a întâmplat”, a declarat tatăl băiatului pentru anchetatori, potrivit New York Post.

„Ar fi mai ușor să accept că s-a sinucis decât să cred că fiul meu este vinovat”.

