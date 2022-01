În filmarea de jumătate de minut, făcută de mamă, se vede cum tatăl își ține copilul pe genunchi și cei doi se joacă. La un moment dat, băiatul își mușcă părintele de față. Bărbatul se enervează, îi dă doi pumni în față copilului, îi prinde o mână și îi sucește degetele, apoi îi dă iar pumni în față și îl înjură. În acest timp, copilul țipă și plânge.

Vă avertizăm că imaginile pot avea un profund impact emoțional.

Inspectoratul de Poliție Județean Iași a deschis un dosar penal pentru violență în familie și rele tratamente aplicate minorului, după apariția în spațiul public a filmării, și a deschis o anchetă în colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din Iași.

Mama și copilul, încadrați în grad de handicap, au fost transferați într-un centru al Direcției de Asistență Comunitară Iași. Băiatul suferă de hiperkinezie și urmează cursurile unei școli speciale. Starea lui de sănătate este bună și nu a avut nevoie de îngrijiri medicale după agresiune.

„Urmare a imaginilor apărute în mediul online cu privire la agresarea unui minor, polițiștii din cadrul Secției 8 Poliție Rurală Lețcani s-au sesizat din oficiu și efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violență în familie și rele tratamente aplicate minorului în vederea stabilirii întregii situații de fapt și pentru luarea măsurilor care se impun. De asemenea, minorul împreună cu mama se află în prezent într-un centru pentru protecția victimelor violenței domestice”, a declarat Anca Vîjiac, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Iași.

Reprezentanții DGASPC spun că părinții copilului sunt în divorț.

„Am lansat o serie de investigații și am descoperit că băiatul de 12 ani este încadrat în grad de handicap, învață la o școală specială, iar părinții lui sunt în divorț. Am stat de vorbă și ne-am întâlnit cu mama și acel copil, am început un program de consiliere, am luat legătura cu Direcția de Asistență Comunitară fiindcă au domiciliul pe raza municipiului Iași și au fost îndrumați către un centru «mama și copilul» pentru persoane aflate în dificultate”, a declarat Tiberiu Bantaș, purtător de cuvânt al DGASPC Iași.

Săptămâna trecută, o altă filmare cu o fetiță de doi ani din Constanța, agresată și umilită de mama ei, a șocat opinia publică.

În imaginile postate de o rudă pe Facebook se vede cum femeia de 29 de ani își loveste cu brutalitate fețița de aproximativ doi ani, o înjură și o jignește, în timp ce copilul plânge sfâșietor. „Ia de-aici. Te omor, că semeni cu tac-tu”!”, spune femeia, în timp ce o agresează și îi vorbește vulgar.

Femeia a fost identificată și reținută, însă ulterior a fost eliberată și acum este cercetată sub control judiciar și nu mai are voie să se apropie de copil.

