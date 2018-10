Elevii zburau spre Aeroportul Heathrow din Londra, după câteva zile petrecute într-o tabără în străinătate, informează mirror.co.uk. După incidentul din avion, Wilson i-a spus adolescentului că a rămas însărcinată și au discutat ce să facă înainte de a se decide asupra unui avort.

Băiatul a descris ulterior cum a ajuns să întrețină relații intime cu profesoara lui, în avion.

„Am stat puțin acolo și am început să vorbesc cu Eleanor. Apoi am băut ceva. Ea m-a atins pe braț și am fost puțin șocat. Am atins-o înapoi. De acolo m-a sărutat pe obraz și apoi m-a sărutat pe buze și am sărutat-o înapoi. Apoi am plecat de acolo. Au fost multe atingeri și chestii de genul acesta. S-a dus la toaletă și de acolo m-a chemai. Am intrat și am închis ușa”.

Băiatul a spus poliției că cei doi au avut relații sexuale în toaletă. „Am făcut mult zgomot pentru că am tot lovit în ușă”, a spus el, potrivit metro.co.uk.

Băiatul a spus poliției: „Am întrebat-o dacă regretă ce s-a întâmplat în avion. Nu a regretat. Mi-am exprimat îngrijorarea în acel moment despre o posibilă sarcină și ea a spus: „Nu trebuie să îți faci griji „. Am spus că sunt foarte paranoic cu privire la sexul neprotejat.”

Polițiștii l-au întrebat pe băiat cum s-a simțit după cele întâmplate în avion, iar el a răspuns. „Bine, foarte șocat. Nu îmi vine să cred că am făcut sex cu un profesor”.

„Am fost foarte confuz și foarte entuziasmat, foarte copleșit cred. O femeie la vârsta de 26 de ani, care are o diplomă, o casă frumoasă și o mașină, să vrea să fie cu mine”, a mai spus elevul.

