Modalități alternative de plată a taxei de pod

„Circulația se va desfășura doar pe benzile de e-tarif (fără barieră)”, precizează CNAIR.

Tariful de trecere pentru podul Fetești-Cernavodă (PEAJ) poate fi achitat la benzinăriile OMV Petrom, MOL și Rompetrol, prin SMS la numărul 7577 (valabil în rețelele Orange, Vodafone, Telekom Mobile și RCS&RDS) sau online, pe portalul www.erovinieta.ro și aplicația eTarife, disponibilă în Google Play Store, Apple App Store și Microsoft Store.

CNAIR reamintește șoferilor că taxa poate fi plătită înainte de utilizarea podului sau până la ora 0.00 a zilei următoare trecerii.

Cât costă taxa de pod de la Fetești

În toamna anului 2025, tarifele pentru trecerea podului de la Fetești au fost majorate. Taxa de pod de la Fetești în 2026 este stabilită în funcție de categoria autovehiculului și de numărul de treceri cumpărate. Iată principalele tarife:

Pentru autoturisme și vehicule cu masa totală maximă autorizată (MTMA) mai mică sau egală cu 3,5 tone:

13 lei pentru o singură trecere;

26 de lei pentru două treceri;

208 lei pentru 20 de treceri.

Pentru vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri, sau vehicule cu MTMA între 3,5 și 12 tone:

47 de lei pentru o singură trecere;

94 de lei pentru două treceri;

818 lei pentru 20 de treceri.

Pentru vehicule de transport persoane cu peste 23 de locuri sau vehicule cu MTMA mai mare sau egală cu 12 tone și cu maximum 3 axe:

64 de lei pentru o singură trecere;

128 de lei pentru două treceri;

1.114 lei pentru 20 de treceri.

Pentru vehicule cu MTMA mai mare sau egală cu 12 tone și cu minimum 4 axe:

91 de lei pentru o singură trecere;

182 de lei pentru două treceri;

1.584 de lei pentru 20 de treceri.

În cazul neplății în 24 de ore de la trecerea podului, șoferii riscă amenzi de sancțiuni sub forma unor amenzi contravenționale. Acestea sunt aplicate după ce autoritățile identifică neplata prin camerele video instalate la pod și sunt trimise acasă, pe adresa de domiciliu a proprietarului vehiculului, însoțite de procesul-verbal cu detalii despre contravenție.

Amenda pentru neplata taxei este între 130 și 1.820 de lei, în funcție de categoria autovehiculului. De asemenea, odată cu amenda, pot fi percepute și dobânzi și penalități pentru întârzierea plății, calculate zilnic începând cu a doua zi după scadență până la plata integrală.

După 30 de zile de neplată, pot fi demarate proceduri de executare silită, inclusiv poprire pe conturile bancare.



