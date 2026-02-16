Zona 51: Mister sau tehnologie avansată?

Zona 51, baza militară secretă din Nevada, a fost mult timp considerată epicentrul teoriilor conspirației despre extratereștri. Cu toate acestea, Obama a explicat că „nu sunt ținuți în Zona 51, nu există nicio instalație subterană”. Totuși, a glumit că „doar dacă nu cumva există această conspirație enormă și au ascuns-o de președintele Statelor Unite”.

Potrivit cercetătorului Joerg Arnu, Zona 51 este, de fapt, un loc destinat dezvoltării tehnologiilor militare de ultimă generație. „Acest loc este un teren de joacă pentru cea mai sofisticată tehnologie militară”, a declarat Arnu, menționând existența unor sisteme radar avansate, tehnologii de urmărire și măsuri de contrainformații care o diferențiază de alte baze militare.

Interesul pentru OZN-uri și fenomene misterioase

Dezbaterea despre viața extraterestră a devenit tot mai intensă în ultimii ani, mai ales după ce au fost publicate documente guvernamentale care descriu apariția unor obiecte zburătoare neidentificate (UAP). În 2026, filmări radar realizate de dronele Reaper ale Forțelor Aeriene americane au surprins astfel de fenomene misterioase deasupra Orientului Mijlociu, alimentând speculațiile.

Obama a glumit în cadrul aceluiași podcast, răspunzând la întrebarea despre curiozitatea sa atunci când a devenit președinte: „Unde sunt extratereștrii?”. Fostul lider a abordat anterior acest subiect și în 2021, în cadrul emisiunii „The Late Late Show”, explicând: „Există filmări și înregistrări ale unor obiecte pe cer despre care nu știm exact ce sunt”.

Alți președinți despre viața extraterestră

Donald Trump a oferit declarații similare. În 2024, într-un interviu cu Logan Paul, Trump a afirmat: „Probabil că nu pot spune că sunt (credincios în existența extratereștrilor), dar am întâlnit oameni serioși care spun că văd niște lucruri foarte ciudate zburând pe acolo”. Ulterior, într-un dialog cu Joe Rogan, Trump a recunoscut că subiectul „nu a fost niciodată pe gustul meu”, dar a speculat că alte planete, precum Marte, ar putea găzdui forme de viață.

Acuzațiile lui David Grusch

Adăugând o notă de controversă, fostul ofițer de informații american David Grusch a susținut, într-un interviu pentru Fox News, că guvernul SUA a ascuns dovezi privind existența vieții extraterestre timp de decenii. Grusch a afirmat că rapoartele despre aceste activități au ajuns chiar la biroul lui Trump și că „membrii actualei administrații sunt foarte conștienți de această realitate”.

Mai mult, Grusch a declarat că armata americană ar fi recuperat OZN-uri și chiar corpuri ale unor entități non-umane, susținând că a avut acces la rapoarte ale serviciilor de informații și dovezi fotografice în acest sens. Cu toate acestea, până în prezent, nu a fost prezentată nicio dovadă publică definitivă care să confirme existența vieții extraterestre.

