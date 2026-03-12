O pisică adoptată din Tunisia a ajuns în centrul unei dispute legale

Problemele au apărut recent, când Thierry Puech a solicitat un card de proprietate I-CAD pentru Tigrou la recomandarea medicului veterinar. „Am primit o scrisoare oficială care mă anunța că pisica mea ar fi intrat ilegal în Franța din Tunisia și că nu era vaccinată împotriva rabiei”, a declarat acesta pentru Midi Libre.

În document se menționa că, în lipsa unei explicații în termen de 48 de ore, risca o amendă de 300.000 de euro, doi ani de închisoare și eutanasierea animalului.

Investigațiile autorităților au dus la retragerea acuzațiilor

Microcipul pisicii, instalat înainte de adopție, s-a dovedit imposibil de citit de către servicii, ceea ce a dus la suspiciuni privind originea sa. Situația a fost agravată de problemele de sănătate ale lui Tigrou, care suferă de pietre la rinichi, forțând vizite frecvente la veterinar.

Thierry Puech a contactat autoritățile locale din Sète și Direcția Departamentală pentru Protecția Populației, reușind să își demonstreze buna credință. În urma investigațiilor, prefectura a decis să retragă acuzațiile. „A fost o situație de coșmar, dar sunt recunoscător că s-a rezolvat”, a declarat Puech.

