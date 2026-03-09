Voievodatul Subcarpatia (Województwo Podkarpackie) este o regiune administrativă în sud-estul Poloniei, la granița cu Slovacia și cu Ucraina. Capitala este orașul Rzeszów. Voievodatul are 21 județe și 4 municipii, Krosno, Przemyśl, Rzeszów și Tarnobrzeg.

Zona voievodatului, 17.845,76 km², include partea vestică a Carpaților Occidentali Exteriori și partea vestică a Carpaților Orientali Exteriori.

Incidentul s-a produs sâmbătă, 7 martie, în jurul orei 15.30, la aproximativ 300 de metri de locuința bărbatului. Potrivit informațiilor furnizate de poliție, animalul sălbatic a ieșit brusc dintr-un desiș de fag și l-a atacat, mușcându-l și trântindu-l la pământ.

În încercarea de a scăpa, bărbatul a fost din nou prins de urs, care l-a mușcat pentru a doua oară, înainte de a se retrage în pădure.

În ciuda rănilor suferite la nivelul capului și membrelor, victima a reușit să ajungă singură acasă și să solicite ajutor medical. A fost transportat la spitalul din Lesko, unde a primit tratament, fiind ulterior externat. Viața bărbatului nu este în pericol.

Poliția atrage atenția că întâlnirile cu animale sălbatice sunt frecvente în regiunea Bieszczady, o zonă montană populară printre turiști. „Animalele sălbatice pot deveni agresive dacă sunt surprinse în mediul lor natural”, au explicat autoritățile.

Recomandarea principală în cazul întâlnirilor cu un urs este să se păstreze calmul, să se evite orice mișcare bruscă și să se încerce retragerea lentă din zona respectivă.

Turiștii sunt sfătuiți să fie precauți și să evite zonele izolate, mai ales în perioadele când animalele sunt mai active

