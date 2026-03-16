Alcoolemie de 1,08 mg/l când se plimba cu bicicleta

Primul incident s-a petrecut în jurul orei 20.50, când bărbatul a fost oprit de polițiști în timp ce se deplasa pe bicicletă, dând semne evidente de ebrietate. Testarea cu etilotestul a indicat o alcoolemie de 1,08 mg/l alcool pur în aerul expirat. În consecință, acesta a fost sancționat contravențional.

40 de minute mai târziu, individul a fost surprins din nou pe drumurile publice, de data aceasta conducând un autoturism pe drumul județean 108E. Mașina era condusă haotic, astfel că polițiștii l-au tras pe dreapta și au aflat, cu stupoare, că e bărbatul pe care îl opriseră mai devreme pe bicicletă.

„În continuare, polițiștii au efectuat testarea cu aparatul etilometru, rezultatul indicând concentrația de 0,99 mg/l alcool pur în aerul expirat. În vederea determinării cu exactitate a alcoolemiei, conducătorul auto a fost condus la spital, unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge. Polițiștii i-au adus la cunoștință bărbatului că nu mai are dreptul de a conduce pe drumurile publice, permisul de conducere fiindu-i reținut și eliberându-i-se dovadă de circulație fără drept”, a transmis Poliția Maramureș, citată de News.ro.

Alcoolemia a scăzut la a treia testare

Cu toate acestea, șoferul nu a respectat măsurile impuse. La ora 00.10, el a fost surprins din nou la volanul aceluiași autoturism, în aceeași localitate. De data aceasta, bărbatul a refuzat să oprească la semnalul regulamentar al polițiștilor, ceea ce a dus la o urmărire cu semnale acustice și luminoase.

„Cu ocazia interceptării, polițiștii au stabilit că la volanul autoturismului se află același conducător auto. Polițiștii l-au condus din nou pe bărbat la spital pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge, după ce aparatul etilotest a indicat concentrația de 0,90 mg/l alcool pur în aerul expirat. Întrucât bărbatul s-a manifestat agresiv în interacțiunea cu polițiștii, la fața locului au fost direcționați și jandarmi maramureșeni”, a precizat Poliția.

Pe numele bărbatului a fost deschis un dosar penal, iar cercetările continuă pentru documentarea activităților sale ilegale și aplicarea măsurilor legale corespunzătoare.