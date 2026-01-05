Bărbatul din București i-ar fi cerut femeii bani ca să influențeze polițiștii și judecătorii implicați în dosar

Între octombrie 2024 și mai 2025, inculpatul L.G. ar fi cerut unei femei, martoră în dosar, suma totală de 13.000 de euro. Afirmând că are influență directă sau prin intermediari asupra unor procurori, judecători și polițiști, acesta ar fi promis că poate obține soluții contrare obligațiilor de serviciu ale acestora, precizează DNA.

Mai exact, bărbatul i-ar fi cerut banii pentru a-i influența pe oamenii legii să înlocuiască măsura arestului preventiv cu o măsură mai blândă, potrivit News.ro.

„În perioada octombrie 2024 – mai 2025, la diferite intervale de timp, inculpatul L.G. i-ar fi solicitat unei persoane (martoră) suma de 13.000 euro şi ar fi primit de la aceasta echivalentul a 6.000 euro, afirmând că are influenţă (direct sau prin intermediul unor terţe persoane) asupra unor organe judiciare (magistraţi şi ofiţeri de poliţie) şi susţinând că îi va determina pe aceştia (direct sau prin intermediul unor terţe persoane) să efectueze acte contrare îndatoririlor de serviciu”, se arată în comunicatul DNA.

Bărbatul i-ar fi cerut, pentru început, doar 9.000 de euro

În perioada octombrie-noiembrie 2024, bărbatul ar fi cerut 9.000 de euro, pretinzând că poate influența magistrați de la Judecătoria Sectorului 1 București și Tribunalul București, în vederea schimbării măsurii arestului preventiv cu una mai blândă și a obținerii unei sentințe favorabile, cum ar fi suspendarea executării pedepsei. Din această sumă, martora i-ar fi dat 4.000 de euro până în decembrie 2024.

Suma a crescut până când a ajuns la totalul de 13.000 de euro

Într-un alt caz, în aceeași perioadă, inculpatul ar fi cerut 4.000 de euro, susținând că poate influența ofițeri de poliție pentru a reuni dosarele penale ale unei persoane din familia martorei și pentru a opri cercetările în dosarele astfel reunite.

În acest context, martora i-ar fi dat 2.000 de euro până în decembrie 2024, iar restul sumei ar fi fost solicitat între decembrie 2024 și mai 2025.

Ce măsuri au dispus procurorii asupra bărbatului din București

Pentru a asigura confiscarea sumelor implicate, procurorii DNA au instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor inculpatului. Dosarul pentru trafic de influență a fost înaintat Tribunalului Ilfov cu propunerea menținerii măsurilor preventive și asigurătorii.

Individul a fost trimis în judecată de DNA pentru trafic de influență în formă continuată.

Ce este traficul de influență

Traficul de influență reprezintă o infracțiune de corupție prevăzută de Codul Penal român (art. 291), constând în pretinderea, primirea sau acceptarea de bani, daruri sau alte foloase necuvenite de către o persoană care invocă influența reală sau presupusă asupra unui funcționar public.

Persoana săvârșește fapta pentru a determina funcționarul să efectueze sau să se abțină de la un act ce intră în atribuțiile sale de serviciu; infracțiunea se consumă chiar dacă influența nu există sau nu produce efectul dorit, pedepsindu-se cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi.

Spre deosebire de luarea de mită (unde funcționarul acționează direct), traficul implică un intermediar care exploatează influența asupra funcționarului, fără a fi neapărat funcționar public însuși.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE