Descinderi și la Consiliul Județean

Implicarea unor oficiali de rang înalt, atât din administrația publică locală (Consiliul Județean), cât și din conducerea unei companii publice, sugerează o posibilă rețea de influență și corupție la nivel înalt, care ar putea implica decizii legate de achiziții publice, contracte sau alte avantaje ilegale.

Descinderile au loc, potrivit unor surse judiciare, la sediile unor instituţii publice şi la locuinţele unor oameni politici, între care noul director general al Companiei de Apă, Liviu Cocoş, prim-vicepreşedintele filialei locale a liberalilor braşoveni, şi unul dintre vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Braşov.

Totodată, sursele citate de News.ro au menţionat că în dosar ar fi cercetat şi vicepreşedintele Consiliului Judeţean Braşov, liberalul Todorică Constantin Şerban.

Majoritatea percheziţiilor se desfăşoară în judeţul Braşov, dar sunt făcute două percheziţii şi în judeţul Galaţi, acuzaţiile din dosar vizând dare de mită, luare de mită şi trafic de influenţă, precizează sursele citate.

Perchezițiile permit procurorilor să obțină documente, date informatice și alte dovezi care pot susține acuzațiile. Este important de reținut că, în acest stadiu, persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție. Acuzațiile trebuie dovedite în instanță.

Condamnat pentru abuz în serviciu

Liviu Cocoş, a fost primar al staţiunii Predeal până în iunie 2017, când prefectul de la acea vreme al judeţului a emis ordinul de încetare de drept, înaintea expirării perioadei normale, a mandatului său.

Decizia a avut la bază o sentinţă penală pronunţată de Judecătoria Braşov, rămasă definitivă prin decizie a Curţii de Apel Braşov, prin care Cocoş a fost condamnat la un an de închisoare pentru abuz în serviciu contra intereselor persoanelor.

El a fost acuzat, alături de 12 consilieri locali, că a atribuit preferenţial, în 2011, locuinţe ANL unor persoane care aveau un punctaj mai mic decât alţi beneficiari înscrişi pe listă.