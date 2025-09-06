Bărbatul, care a fost condamnat la zece ani şi opt luni de închisoare pentru tentativă de omor, a fost prins sâmbătă pe aeroportul din Iaşi. El venea în țară din Marea Britanie.

Bărbatul le-a prezentat poliţiştilor de frontieră documente de identitate false.

„Cu ocazia verificărilor a fost stabilită identitatea acestuia, respectiv un bărbat de 24 de ani, din Vaslui, și s-a constatat că acesta are emis pe numele său un mandat european de arestare, fiind condamnat la 10 ani și 8 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la omor calificat”, informează Inspectoratul de Poliție Județean Iași.

Bărbatul a fost dus în Penitenciarul de Maximă Siguranţă Iaşi.

Tot în județul Iași, o rețea de tineri traficanți de droguri a fost destructurată de procurorii DIICOT. Aceștia vindeau droguri inclusiv în școli și recurgeau la violență pentru a-și asigura marfa. Dosarul a fost deschis, în decembrie 2022, după ce poliția a depistat trei tineri într-un Audi A7, în municipiul Iași, care aveau asupra lor canabis și un comprimat de ecstasy.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE