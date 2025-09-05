Cinci tineri, cercetați pentru trafic de droguri

Structura rețelei era una flexibilă, fără un lider clar, ceea ce a complicat investigațiile, potrivit Ziarul de Iași.

Dosarul a fost deschis, în decembrie 2022, după ce poliția a depistat trei tineri într-un Audi A7, în municipiul Iași, care aveau asupra lor canabis și un comprimat de ecstasy.

Tinerii au recunoscut că drogurile proveneau de la o persoană cunoscută drept „Țuști”, un furnizor al dealerilor din Iași. Telefonul acestuia a fost monitorizat, ceea ce a dus la identificarea lui Răzvan, un tânăr de 26 de ani, care nu era cunoscut cu antecedente penale. În urma cercetărilor, s-a constatat că acesta era liderul informal al grupului, furnizând droguri pentru alți doi tineri, elevi de liceu. Aceștia vindeau canabis, cristale 3-CMC și ecstasy.

Iubita îi ascundea drogurile în casa părinților ei

Din grup mai făcea parte și Cătălin, un tânăr de 22 de ani din comuna Miroslava, care inițial începuse ca simplu consumator, dar ulterior a devenit dealer pentru a-și finanța dependența. Iar Cătălin își introdusese și iubita în activitățile sale ilegale. Aceasta depozita droguri la locuința părinților ei și îi aducea lui Cătălin marfa la cerere.

Recurgeau la violență pentru a-și asigura marfa

Investigațiile au dezvăluit că cei doi elevi de liceu, implicați în dosar, recurgeau la violență pentru a-și asigura marfa. Unul dintre ei, în vârstă de 17 ani, plănuia să jefuiască un alt dealer pentru bani și droguri. Într-o conversație telefonică, acesta spunea: „Nu se duce (la poliție, n.r.), (…) i-am furat drogurile din casă. Cum să se ducă, ești prost? Banii ăia de pe asta sunt, nu are cum să se ducă”. Și celălalt elev implicat în dosar era cunoscut pentru agresivitate, atacând clienți sau păstrând banii fără a livra marfa.

Ce pedepse au primit tinerii

Cei cinci tineri au fost fost trimiși în judecată fiind acuzați de trafic de droguri. Aceștia și-au recunoscut faptele, beneficiind de reducerea pedepselor. Unul dintre minori a primit supraveghere timp de 6 luni, iar celălalt, aflat deja sub o măsură neprivativă de libertate, a fost internat într-un centru educativ pentru doi ani.

Răzvan, liderul informal al grupului, a fost condamnat la șase ani de închisoare, Cătălin la cinci ani și o lună, iar iubita acestuia la patru ani de închisoare. Sentințele instanței nu sunt definitive, putând fi contestate de inculpați.