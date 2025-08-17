Constănțeanul a refuzat montarea brățării de supraveghere

Potrivit sursei citate, evenimentul s-a petrecut în noaptea de 15 spre 16 august, în jurul orei 00.30. Poliția a intervenit în urma unei sesizări.

„Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au întocmit formular de evaluare a riscului, reieşind risc iminent. În cauză a fost emis ordin de protecţie provizoriu, persoana vătămată refuzând montarea unui sistem de supraveghere electronică”, au declarat reprezentanții Poliției Județene Constanța.

Deși autoritățile au evaluat situația ca fiind de risc iminent, victima a refuzat montarea unui dispozitiv electronic de supraveghere.

În urma probelor adunate, agresorul a fost reținut sâmbătă. Acesta este acuzat de violență în familie și amenințare. Duminică, bărbatul a fost prezentat procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța.

Caz similar în Gorj

Recent, un alt caz asemănător a avut loc și în județul Gorj. Un bărbat a fost reținut sâmbătă după ce a încălcat un ordin de protecție, apropiindu-se de soția sa la locul de muncă. Femeia, în vârstă de 37 de ani, a alertat autoritățile prin apel la 112.

Dacă te confrunți cu violență domestică sau cunoști pe cineva aflat într-o astfel de situație, poți apela gratuit, 24/7, linia telefonică națională de asistență pentru victimele violenței domestice: 0800.500.333

Acest serviciu este confidențial și oferă consiliere, sprijin, informații despre drepturi, proceduri legale și îndrumare către adăposturi sau alte servicii specializate.

În situații de urgență, sună imediat la 112.

Nu ești singur(ă)! Există ajutor și soluții. Consilierii specializați te pot ghida către siguranță și sprijinul de care ai nevoie.

