Polițiștii au fost solicitați de o femeie care a reclamat că fiul său provoacă un scandal acasă. La fața locului, aceștia l-au găsit pe bărbat manifestându-se violent, sub influența alcoolului.

Tentativele oamenilor legii de a-l calma au fost întâmpinate cu injurii și amenințări.

„Întrucât comportamentul său prezenta un pericol, polițiștii au procedat la imobilizarea și încătușarea acestuia. Pe timpul conducerii acestuia către autospeciala de poliție, bărbatul a devenit agitat și a continuat să adreseze injurii și amenințări polițiștilor, lovindu-l cu capul în zona feței pe unul dintre polițiști și cu piciorul pe celălalt polițist”, au transmis reprezentanții Poliției Cluj.

Bărbatul a fost internat involuntar la Psihiatrie, iar luni, Judecătoria Dej a emis pe numele său un mandat de arestare preventivă.

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