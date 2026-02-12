Un Ferrari Portofino a fost surprins circulând cu 247 km/h de către jandarmii din Orange (Vaucluse), pe autostrada A7, la Avignon.

Șoferul a ratat ocazia de a sta liniștit, pentru că această depășire a vitezei a fost punctul de plecare al unei anchete legate de fraudă fiscală și spălare de bani.

În timpul controlului făcut de poliție, bărbatul a declarat că nu are domiciliu stabil. De aici, vine întrebarea legitimă: ce căuta la volanul unei mașini de lux în valoare de 200.000 de euro?

Inițial, el a susținut că autoturismul aparține mamei sale. „Dosarul capătă atunci o cu totul altă amploare”, a relatat poliția pe rețelele sociale.

Șoferul era, de fapt, implicat într-un amplu mecanism fraudulos pus la punct în familie, care permitea spălarea banilor prin intermediul unei companii imobiliare.

Membrii familiei se declarau fără loc de muncă și primeau astfel ajutoare de la Caf (fondul francez de alocații familiale), înșelând autoritățile fiscale și URSSAF (agenția franceză de securitate socială).

Fără a intra în detalii, jandarmii din Var au semnalat deturnarea a 1,8 milioane de euro, precum și peste 1,6 milioane de euro venituri nedeclarate.

Familia, care susținea că trăiește în condiții precare, ducea în realitate un trai luxos, marcat de „vacanțe de lux, bijuterii, articole din piele”.

Dacă pentru ei acest stil de viață era compatibil cu sărăcia, nu sunt pregătiți pentru sărăcia extremă care ar putea urma: Ferrari-ul fusese confiscat încă de la controlul din 2025, iar la 9 februarie 2026 au fost puse sub sechestru bunuri provenite din infracțiuni în valoare de peste un milion de euro. Printre acestea se numără trei mașini, bunuri imobiliare, arme și sume importante de bani în numerar.

Potrivit buletinului informativ al Jandarmeriei, LEssor, patru membri ai familiei au fost reținuți la Roquebrune-sur-Argens (Var) și Montfermeil (Seine-Saint-Denis): șoferul Ferrariului, mama sa, fratele și sora acestuia.

Ei vor fi judecați pentru „muncă la negru, spălare de bani în formă agravată, abuz de bunuri sociale și înșelăciune” în fața tribunalului din Draguignan, la 27 octombrie 2026.

