Un bărbat din Dolj a fost găsit spânzurat în casă

O tragedie șocantă a zguduit comuna Unirea din județul Dolj. Două persoane au fost găsite decedate în circumstanțe suspecte, conform unui comunicat al IPJ Dolj. Potrivit Știri de Olt, un bărbat de 45 de ani a fost descoperit spânzurat, iar soția sa de 39 de ani a fost găsită fără viață într-o fântână dezafectată.

Incidentul a fost raportat inițial de ginerele cuplului, un tânăr de 26 de ani. Acesta a alertat autoritățile despre decesul socrului său. La sosirea la fața locului, polițiștii au confirmat descoperirea macabră.

„La fața locului s-au deplasat polițiștii, fiind identificat un bărbat de 45 de ani spânzurat de grinda unei anexe din spatele locuinței acestuia”, au transmis polițiștii doljeni.

Polițiștii din Dolj au demarat o anchetă

Autoritățile au deschis imediat o anchetă. S-a întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar investigațiile continuă sub coordonarea Parchetului.

În timpul cercetărilor, s-a constatat absența soției bărbatului decedat. Căutările au condus la o descoperire tragică.

Soția bărbatului, descoperită moartă într-o fântână

Soția bărbatului a fost descoperită moartă. Femeia era într-o fântână dezafectată, la aproximativ 10 kilometri de casă. Pentru recuperarea corpului femeii, au fost mobilizate echipe specializate.

Recomandări Dan Byron, solistul și fondatorul trupei byron: „Suntem un popor paradoxal. E ironic că începem să dăm vina pe oamenii care încearcă să repare și îi ridicăm în slăvi pe cei care au stricat“

„La fața locului s-au deplasat și pompieri din cadrul Detașamentului de Pompieri Calafat, Detașamentului 1 Craiova precum și un elicopter SMURD, femeia fiind extrasă din fântână, din păcate decedată”, a mai transmis IPJ Dolj.

Investigatorii lucrează acum pentru a stabili circumstanțele exacte ale acestor decese și pentru a determina dacă există o legătură între ele. Cazul rămâne sub strictă supraveghere a autorităților competente.

Un alt caz recent i-a șocat pe doljeni. Un copil de 10 ani din Dolj și-a omorât unchiul pentru a-și apăra mama care striga după ajutor. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili ce s-a întâmplat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE