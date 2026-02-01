Incidentul a avut loc în după amiaza zilei de 30 ianuarie, în localitatea Bughea de Sus din judeţul Argeş. Autorităţile au fost solicitate să intervină după ce o anexă a unei case a fost cuprinsă de flăcări.

În urma cercetărilor de la fața locului, anchetatorii susțin că focul a fost pus cu intenţie de către un bărbat.

„În urma verificărilor efectuate a rezultat că incendiul ar fi fost provocat de către un bărbat de 51 de ani, pe fondul geloziei şi al consumului de alcool, care ar fi aruncat o sticlă cu un lichid inflamabil pe o anexă a locuinţei soţiei sale, de 40 de ani, de care este despărţit în fapt”, informează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Argeș.

Ulterior, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere prin incendiere , fiind prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung, cu propunere de luare a unei măsuri preventive. Procurorul a dispus, în cele din urmă, plasarea acestuia sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor comiterii infracțiunii, sub supravegherea procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE