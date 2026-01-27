Timpul mediu de așteptare pentru un transplant de rinichi în Germania și Olanda

În Germania, timpul mediu de așteptare pentru un transplant de rinichi este de opt până la nouă ani. În schimb, în Olanda, pacienții așteaptă, în medie, doar doi ani pentru o astfel de intervenție, potrivit cotidianului german Hannoversche Allgemeine Zeitung.

Această diferență semnificativă l-a determinat pe un bărbat de 66 de ani din Emsland să solicite casei de asigurări să-i aprobe o intervenție în Groningen, la o clinică universitară din Olanda. Deși procedura era atât mai rapidă, cât și mai ieftină (42.000 de euro în Olanda, comparativ cu 50.000-65.000 de euro în Germania), cererea sa a fost respinsă.

Cererea bărbatului adresată în decembrie 2018 a fost respinsă de casa de asigurări, care a motivat că „o acoperire a costurilor pentru tratamente în străinătate fără o necesitate medicală imperioasă pune în pericol echilibrul financiar al asigurării de sănătate publice și asigurarea unei asistențe medicale accesibile tuturor”.

În plus, s-a subliniat că centrele de transplant din Germania, inclusiv cele din Bremen, Hanovra și Münster, oferă tratamente echivalente.

Bărbatul a decis să suporte pe cont propriu costurile intervenției în Olanda

Cu toate acestea, în ianuarie 2022, bărbatul a decis să suporte pe cont propriu costurile intervenției în Olanda și ulterior a solicitat rambursarea sumei de 42.000 de euro. În primă instanță, Tribunalul Social din Osnabrück a decis în favoarea sa, însă verdictul a fost anulat de Landessozialgericht.

Judecătorii au argumentat că o aprobare pentru tratament în străinătate poate fi justificată doar în lipsa unor servicii medicale echivalente în țară.

„Un astfel de deficit de servicii nu poate fi demonstrat doar pe baza unor perioade de așteptare mai lungi de 2-4 ani”, se arată în motivarea instanței.

De asemenea, s-a concluzionat că, în cazul pacientului german, nu exista o urgență medicală, deoarece dializa ar fi putut fi utilizată ca soluție temporară până la găsirea unui organ compatibil în Germania.

Diferențele dintre Germania și Olanda în privința donării de organe

Un factor important care contribuie la timpul de așteptare mai scurt din Olanda este sistemul său de donare a organelor. În această țară, toți cetățenii adulți sunt automat înscriși ca donatori de organe, cu posibilitatea de a opta pentru excludere, în cazul în care nu doresc acest lucru.

În schimb, Germania operează pe baza unui model în care donarea de organe este permisă doar dacă persoana decedată sau familia sa și-a exprimat consimțământul explicit.

Landessozialgericht și-a bazat decizia pe un precedent stabilit de Curtea Europeană de Justiție în 2003. Conform acestui verdict, existența unor liste de așteptare mai lungi în țara de origine nu este un motiv suficient pentru aprobarea unui tratament spitalicesc într-o altă țară a Uniunii Europene.

