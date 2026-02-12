Verdictul, pronunțat de un tribunal din Florida, expune un caz șocant în care inculpatul s-a folosit de statutul său politic și de minciuni despre recompense financiare uriașe pentru a-și reduce victimele la tăcere.

Verdictul: risc de închisoare pe viață

Juriul l-a găsit pe Johnson vinovat pentru cinci capete de acuzare, incluzând molestarea unui copil sub 12 ani, a altuia sub 16 ani, precum și pentru exhibiție obscenă și lascivă.

Deși a fost achitat pentru o acuzație de transmitere de materiale dăunătoare online, gravitatea celorlalte fapte îi poate aduce o pedeapsă maximă.

„El riscă închisoare pe viață”, a declarat Walter Forgie, procuror adjunct șef al celui de-al cincilea circuit judiciar din Florida, precizând că sentința finală va fi stabilită la o dată ulterioară.

„Creștinul anului” și „despăgubirea” de 10 milioane de dolari

Detaliile din dosar relevă o manipulare psihologică profundă. Ancheta a pornit în luna iulie, după ce mama unuia dintre copii a descoperit mesaje nepotrivite pe platforma Discord, trimise fiului ei de către Johnson, fostul său iubit care locuise cu ei.

Conform declarațiilor din dosar, abuzurile au avut loc între 1 aprilie și octombrie 2024.

Pentru a se asigura că victima nu vorbește, Johnson a inventat o poveste elaborată: i-a spus copilului că a fost grațiat pentru faptele de la Capitoliu și că a primit o despăgubire de 10 milioane de dolari, fiind desemnat „Creștinul anului 6 ianuarie”.

El i-a promis băiatului că, dacă păstrează secretul, îl va trece în testament pentru a moșteni acești bani.

„Se crede că această tactică a fost folosită pentru a-l împiedica pe copil să expună ce i-a făcut Andrew”, au precizat anchetatorii.

Grațierile lui Donald Trump

Johnson a fost unul dintre cei aproximativ 1.500 de inculpați vizați de grațierile acordate de Donald Trump la începutul mandatului său, o mișcare controversată menită să îi absolve pe cei implicați în evenimentele din 2021.

Înainte de a fi grațiat, Johnson pledase vinovat în aprilie 2024 pentru intrarea ilegală în Capitoliu (printr-o fereastră spartă) și conduită dezordonată. El se autointitulase public „terorist american”, încurajând și alți protestatari să pătrundă în clădire.

Deși Trump a discutat public despre posibile despăgubiri pentru acești inculpați, până în prezent nu au fost efectuate plăți către aceștia, singura excepție notabilă fiind acordul administrației de a plăti aproape 5 milioane de dolari familiei lui Ashli Babbitt, femeia împușcată mortal în timpul asediului.

Andrew Paul Johnson a fost arestat în luna august în Tennessee și extrădat ulterior în Florida, unde a pledat nevinovat până la pronunțarea verdictului de marți.

