Pisicile au rămas în custodia fostei soții

Un bărbat din Istanbul a divorțat de soția sa după doi ani de căsnicie, invocând „diferențe ireconciliabile”. Cei doi au ales o despărțire amiabilă și au semnat un protocol de înțelegere depus la instanță, potrivit cotidianului Hürriyet, citat de publicația Bianet.

Documentul conținea însă o clauză neobișnuită: custodia celor două pisici ale familiei urma să rămână la femeie, iar fostul soț se angaja să contribuie financiar la îngrijirea lor.

„Atât timp cât pisicile rămân cu Ezgi B. și, în orice caz, până la 10 ani, Buğra B. va plăti 10.000 de lire turcești pe lună (adică aproximativ 320 de euro) pentru îngrijirea lor”, se precizează în protocolul depus la dosar.

Pe lângă despăgubirea de 550.000 de lire

Acordul include și o compensație materială de 550.000 de lire turcești, adică aproximativ 15.000 de euro, pe care bărbatul trebuie să o plătească fostei soții. În rest, ambele părți au renunțat la orice alte pretenții financiare.

Suma destinată îngrijirii pisicilor va fi actualizată anual, în funcție de rata inflației din Turcia, pentru a acoperi costurile de hrană, îngrijire medicală și alte nevoi ale animalelor.

Un precedent pentru protecția animalelor în Turcia

Deși, conform Codului Civil Turc, animalele de companie sunt încă tratate juridic drept „bunuri mobile”, Legea nr. 5199 privind protecția animalelor a deschis calea unor decizii mai umane. Tot mai multe instanțe acceptă, în astfel de cazuri, aranjamente de tip custodie și pensie alimentară pentru animale.

Cazul urmează să fie reexaminat de instanță în zilele următoare, pentru validarea finală a acordului.

Aceasta este una dintre puținele situații în care o instanță din Turcia ia în considerare bunăstarea animalelor de companie la fel ca pe cea a membrilor familiei, marcând o schimbare de perspectivă în modul în care legea tratează relația oamenilor cu animalele.

