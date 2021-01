Un bărbat din Marea Britanie s-a îmbătat de Crăciun și și-a schimbat numele în Celine Dion

„Restricțiile din pandemie sunt ultima mea grijă. Tocmai am ajuns acasă și am deschis corespondența. Se pare că la un moment dat, de Crăciun, am băut prea multe pahare de vin și mi-am schimbat legal numele în Celine Dion”, a scris Thomas Dodd, acum Celine Dion, pe Twitter. El a postat și o fotografie cu documentele.

Thoms Dodd – Celine Dion a povestit pentru New York Post că în Ajunul Crăciunului asculta un concert al cântăreței canadiene, așa cum a făcut de multe ori în perioada pandemiei, pentru a se simți mai bine.

Astfel, a ajuns să aplice online pentru schimbarea numelui, iar de-aici detaliile sunt în ceață.

„Nu am știut exact ce s-a întâmplat până am găsit documentele în cutia poștală. Nu mi-a venit să cred”, spune el. A semnat, apoi, fără să mai stea pe gânduri, iar totul a devenit oficial.

Celine Dion

„Celine Dion” spune că cel puțin pentru moment își va păstra noul nume, dar depinde cât de dificilă îi va face viața.

Între timp, speră că asta îi va oferi șansa de a o întâlni pe adevărata Celine Dion.

