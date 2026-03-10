O monedă ciudată printre banii de autobuz

Povestea bănuțului a început în anii 1950, în orașul Leeds, din nordul Angliei. Atunci, un bărbat a încercat să plătească un bilet de autobuz cu o monedă neobișnuită. Aceasta a ajuns în mâinile lui James Edwards, care lucra atunci ca șef casier la compania de transport Leeds City Transport și era responsabil să strângă și să numere banii de pe liniile de autobuz.

Pentru că moneda nu putea fi folosită în circulație, Edwards a pus-o deoparte și a luat-o acasă.

Moneda a stat 70 de ani într-o cutie

Bărbatul i-a dat moneda nepotului său de doar 7 ani, Peter Edwards, care a păstrat-o într-o mică ladă de lemn timp de peste 70 de ani.

„Bunicul meu găsea uneori monede care nu erau britanice și le punea deoparte. Când mergeam la el acasă, îmi dădea câteva”, a povestit Peter Edwards, care astăzi are 77 de ani.

„Era imediat după război, așa că probabil soldații se întorceau cu monede din țările în care fuseseră trimiși. Niciunul dintre noi nu era colecționar, dar eram fascinați de imagini și de originea lor. Pentru mine erau niște comori”, a spus el, potrivit The Independent.

O comoară descoperită de arheologi

După ani în care a încercat să afle de unde provine moneda, Peter Edwards a cerut ajutorul specialiștilor. A ajuns până la urmă la arheologii de la Universitatea din Leeds, care au analizat piesa și au descoperit că ea provine de la cartaginezi, parte a culturii feniciene, și a fost bătută în Cadiz, Spania, în secolul I î.Hr.

Pe una dintre fețele monedei apare chipul zeului Melqart, reprezentat într-un mod asemănător eroului grec Herakles, cu celebra piele de leu pe cap.

„Moneda m-a fascinat mereu, pentru că era greu de înțeles de unde vine”, a spus Peter Edwards.

Bănuțul bizar a ajuns într-un muzeu

După ce a aflat cât de veche este moneda, bărbatul a decis să o doneze.

„Primul meu gând a fost că ar trebui să ajungă într-o instituție unde să poată fi studiată de toată lumea”, a spus el.

Moneda a fost oferită Leeds Museums and Galleries și face acum parte din colecția Leeds Discovery Centre, unde sunt păstrate monede și obiecte din culturi diferite, vechi de mii de ani.

„Este incredibil să ne gândim cum această mică piesă de istorie, creată de o civilizație antică, a ajuns până la Leeds și acum face parte din colecția noastră”, a declarat Salma Arif, reprezentant al Consiliului Local Leeds.

