A fost păcălit și dus într-un apartament nelocuibil

Totul a început pe 12 septembrie 2017, când victima a fost atrasă sub pretextul unei discuții despre o datorie mai veche, legată de cumpărarea unei mașini neînmatriculate. În realitate, planul era altul.

După întâlnire, agresorul i-a cerut imediat 9.000 de euro. Pentru că bărbatul nu avea banii, au început amenințările.

„Nu te juca, trebuie să respecți dobânda și tot ce îți spun. Cu mine nu e de glumă!”, i-ar fi spus agresorul, potrivit hotărârii instanței.

Victima a fost urcată într-o mașină și dusă într-un apartament în ruină din Lestane, lângă Belgrad, unde a avut doar o canapea și o toaletă spartă. Acolo a fost ținut cu forța, fără cheie, fără posibilitatea de a pleca.

Bătăi, umilințe și amenințări cu moartea

În momentul în care au intrat în apartament, coșmarul bărbatului a început. A fost lovit în cap și în spate, iar agresorul i-a cerut să-și sune soția pentru a-i aduce actele locuinței. Pe parcursul zilelor următoare, agresiunile au continuat. Victima a fost insultată, pălmuită și lovită în mod repetat, inclusiv în prezența altor persoane.

„Dă-i lui Nikola apartamentul și nu te va mai deranja nimeni. Dacă familia ta anunță poliția, vă dau foc, nu va mai rămâne nimic în curtea voastră!”, i-ar fi spus unul dintre complici, potrivit rechizitorului.

Mai mult, în fața victimei, agresorii au discutat chiar și despre posibilitatea de a-l ucide:

„Nu merită, ori îl omorâm și îl aruncăm pe câmp, ori ne ascultă!”, ar fi spus unul dintre ei.

A fost forțat să-și cedeze apartamentul

Sub presiunea bătăilor și a amenințărilor, bărbatul a cedat. După câteva zile de captivitate, a fost obligat să ia legătura cu persoana de la care cumpărase apartamentul, evaluat la 42.000 de euro. A fost dus ulterior la un avocat și apoi la notar, unde, sub amenințări, a fost întocmit un contract de vânzare-cumpărare în favoarea agresorului.

În document apărea suma de 39.500 de euro, însă instanța a stabilit că banii nu au fost plătiți niciodată. După semnarea actelor, victima a fost dusă înapoi în apartamentul în care era ținută captivă, iar agresorul a vândut locuința cu 35.000 de euro.

A sărit pe geam, ca să scape

După mai bine de 10 zile de coșmar, în noaptea de 1 octombrie 2017, bărbatul a reușit să se furișeze și a sărit pe geam, de la etajul întâi.

Cazul a ajuns în instanță, iar judecătorii au analizat toate probele și declarațiile. Deși faptele descrise în dosar erau extrem de grave, răpire, violență fizică, amenințări cu moartea și sustragerea ilegală de bunuri, agresorul a fost condamnat doar la trei ani de închisoare, pentru răpire.

