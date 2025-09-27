Confesiune în mijlocul unui interviu

Confesiunea șocantă a avut loc joi, la o zi după ce poliția a descoperit două cadavre în curtea casei familiei Kraus. Investigația a început când s-a descoperit că părinții lui Kraus, Franz și Theresia, continuau să primească plăți de asigurări sociale, deși nu fuseseră văzuți de ani de zile.

Kraus a contactat postul local CBS6 pentru un interviu, în care a descris uciderea părinților săi ca fiind acte de milă pentru niște vârstnici tot mai fragili.

„Ei știau că asta era pentru ei, că piereau de mâna ta?”, l-a întrebat prezentatorul Greg Floyd pe Kraus.

„Da”, a răspuns Kraus.

„Și a fost atât de rapid”.

Inițial reticent să admită direct uciderea, Kraus a făcut mărturisirea după mai multe minute de întrebări. „Mi-am făcut datoria față de părinții mei”, a declarat Kraus în interviu.

„Grija mea pentru suferința lor a fost primordială”.

Motivele invocate de Kraus

Kraus a menționat că mama sa se rănise recent după ce a căzut, iar tatăl său nu mai putea conduce după o operație de cataractă. Nu a menționat ca părinții săi ar fi suferit de boli terminale.

Imediat după interviu, Kraus a fost arestat și acuzat de două crime. Un avocat din oficiu a pledat nevinovat în numele său la o scurtă înfățișare în instanță vineri.

Cum s-a ajuns la interviu

Stone Grissom, directorul de știri al postului TV, a explicat pentru The Times-Union că bărbatul trimisese inițial o declarație de două pagini mai multor instituții media, incluzând numărul său de telefon. Grissom l-a contactat pe Kraus, care i-a spus că și-a îngropat părinții în curte. Când a fost întrebat dacă i-a ucis, Kraus a invocat dreptul de a nu se autoincrimina. Grissom i-a promis lui Kraus că îi va publica declarația pe site-ul postului dacă acesta va veni pentru un interviu.

Spre surprinderea sa, Kraus a acceptat și a sosit în mai puțin de o oră. Un polițist în civil era prezent în holul unde s-a desfășurat interviul, a adăugat Grissom. Floyd a avut doar 10 minute să se pregătească.

„Mă gândeam că sunt într-o misiune de a afla adevărul despre ce s-a întâmplat”, a declarat Floyd pentru Associated Press.

În timpul interviului, Kraus a refuzat în mod repetat să spună cum au murit părinții săi. Floyd a insistat și s-a întors mereu la întrebarea crucială: „I-ai ucis?”

După opt minute, Kraus a recunoscut că i-a sufocat pe amândoi și a descris cum a făcut-o.

„Nu m-am pregătit pentru asta pentru că ni s-a impus practic fără niciun preaviz”, a spus Floyd.

„Și cred că asta a funcționat într-un mod avantajos pentru că nu am intrat cu un set de întrebări predeterminate. Pur și simplu am urmat scenariul pe care l-a prezentat el. Am urmat ce spunea și am reacționat la asta”.

Investigația a început ca o anchetă de fraudă

Descoperirea cadavrelor în curtea unei case de pe o stradă cu locuințe mici apropiate a fost punctul culminant al investigației privind infracțiunile financiare. Poliția spune că a descoperit că Lorenz Kraus colecta fondurile părinților săi și le folosea în scop personal. Floyd a declarat că povestea a venit ca o surpriză totală.

Nimeni nu raportase dispariția cuplului. Vecinii credeau că se mutaseră înapoi în Germania.

„Publicul nu a știut nimic până marți, când o serie de vehicule de poliție au apărut pe strada respectivă și au început să caute într-o casă și să sape în curtea din spate”, a spus el.

Avocata din oficiu Rebekah Sokol, care l-a reprezentat pe Kraus la audierea de vineri, a declarat că va investiga cum s-a ajuns la interviu, deoarece „dacă mass-media a fost în esență un agent al poliției în această chestiune, asta ar putea ridica întrebări cu privire la admisibilitatea legală a comentariilor lui (Kraus) din interviu la proces”.

Un alt caz este în Rusia, unde „Maniacul din Angarsk” a dezvăluit că a mai ucis o femeie, în afara celor 89 de victime pentru care e deja condamnat.



