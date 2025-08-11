Bărbatul a ținut cadavrul în casă

Un bărbat de 62 de ani a fost găsit mort în casa sa din Galbiate, provincia Lecco, după ce a decedat în urmă cu trei ani. Nimeni nu știa despre moartea sa, cu excepția fratelui său, care nu a informat pe nimeni.

Cadavrul mumificat al lui Angelo Spreafico a fost descoperit joi de carabinieri și echipele de salvare. Deși avea 62 de ani, se pare că decesul său a avut loc în 2022, când avea 59 de ani. Primele investigații sugerează că moartea ar fi survenit din cauze naturale, dar ancheta este în curs.

Cum a fost descoperit corpul

Alerta a fost dată de funcționari ai primăriei care au mers la domiciliul victimei și al fratelui său de 62 de ani pentru niște documente. Fratele, care lucrează ca asistent medical, era în viață, în timp ce Angelo zăcea mort în pat, într-o stare avansată de descompunere.

Bărbatul s-a speriat așa că a alertat autoritățile. La rândul lor, vecinii care nu-l mai văzuseră de ceva timp pe fratele bărbatului au început să pună întrebări, iar într-un final au cerut ajutorul autorităților. Un caz similar a avut loc și în România, în urmă cu câțiva ani. La acel moment, un bărbat din Cluj își ținea tatăl mort în casă de mai multe săptămâni. Când oamenii legii au descoperit ce se întâmplă, individul a încercat să se sinucidă.

Sergiu Pașca, neurologul român de la Universitatea Stanford, SUA, este pionierul unei tehnologii care permite recrearea țesutului cerebral uman și a circuitelor neuronale în laborator
Recomandări
Sergiu Pașca, neurologul român de la Universitatea Stanford, SUA, este pionierul unei tehnologii care permite recrearea țesutului cerebral uman și a circuitelor neuronale în laborator

Cine era Angelo Spreafico, bărbatul găsit mort în casă după trei ani

Angelo Spreafico se numește bărbatul care a fost descoperit mort în casă, după trei ani. Angelo era un fost muncitor care își pierduse locul de muncă după ce, în urma pandemiei de COVID, se izolase în casă și refuza să mai iasă.

Locuia la etajul doi al unei clădiri familiale, în timp ce fratele său locuia la primul etaj.

Ancheta este în curs în Italia

Fratele lui Angelo a fost supus unei evaluări psihiatrice și ar suferi de probleme de sănătate mintală. Carabinierii, coordonați de procurorul de serviciu, investighează cazul.

Deocamdată, nu există indicii că ar fi vorba de altceva decât o dramă a singurătății, într-un orășel cu 8.000 de locuitori de lângă Lecco, unde de obicei toată lumea se cunoaște. De această dată însă, nici primarul, nici preotul, nici medicul, nici vecinii sau foștii colegi nu au știut nimic despre dispariția lui Angelo Spreafico.

În cât timp trebuie să fie raportat un deces în Italia

În Italia, decesul trebuie raportat și înregistrat la oficiul registrului de stare civilă (Ufficio di Stato Civile) al comunei sau orașului în care a avut loc decesul în termen de șapte zile de la producerea acestuia. Totodată, în cazul cetățenilor români decedați în Italia, decesul poate fi înregistrat și la ambasada sau consulatele României în Italia.

Subiecte BAC Română 2025 – sesiunea de toamnă. Ce a picat la prima probă a examenului de Bacalaureat
Recomandări
Subiecte BAC Română 2025 – sesiunea de toamnă. Ce a picat la prima probă a examenului de Bacalaureat

Pentru cetățenii italieni decedați în străinătate (exemplu România), decesul trebuie înregistrat în Italia la primăria italiană de reședință sau la AIRE (Registrul pentru italienii cu reședința în străinătate), dar termenul specific de raportare în Italia este de 7 zile de la producerea decesului pentru înregistrarea locală în Italia.

Această regulă este valabilă atât pentru cetățenii italieni, cât și pentru străini decedați pe teritoriul italian, cu mențiunea că poate apărea și obligativitatea raportării în țările de origine prin ambasade sau consulate în cazul cetățenilor străini.

Ce se întâmplă dacă nu este raportat decesul

Din punct de vedere procedural, neraportarea decesului la timp poate afecta oficializarea unor acte esențiale, cum ar fi certificatul de deces, care este necesar pentru formalități precum succesiunea sau repatrierea corpului în cazul cetățenilor străini.

Deși nu există sancțiuni penale majore prevăzute pentru întârzierea raportării decesului, neînregistrarea conform legii poate duce la dificultăți administrative și sancțiuni contravenționale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Are 38 de ani, e frumoasă, naturală, misterioasă, și atrage toate privirile. Cum arată și cu ce se ocupă, de fapt, soția cu 19 ani mai tânără a lui Kelemen Hunor. Un detaliu anume surprinde pe toată lumea
Viva.ro
Are 38 de ani, e frumoasă, naturală, misterioasă, și atrage toate privirile. Cum arată și cu ce se ocupă, de fapt, soția cu 19 ani mai tânără a lui Kelemen Hunor. Un detaliu anume surprinde pe toată lumea
Nicușor Dan a fost văzut în mult ipostaze, însă nu și ca acum. Imaginile cu el, alături de cei doi copii și Mihaela Grădinaru, s-au viralizat. Toți au fost atenți la un detaliu în mod special
Unica.ro
Nicușor Dan a fost văzut în mult ipostaze, însă nu și ca acum. Imaginile cu el, alături de cei doi copii și Mihaela Grădinaru, s-au viralizat. Toți au fost atenți la un detaliu în mod special
Cerere în căsătorie pe scena Festivalului Untold! Cine este artista din România care a avut parte de acest moment emoționant. Video
Elle.ro
Cerere în căsătorie pe scena Festivalului Untold! Cine este artista din România care a avut parte de acest moment emoționant. Video
gsp
Mesaj misterios publicat de soția lui Dragoș Săvulescu, fostă Miss Albania: „Vom spune tot adevărul”
GSP.RO
Mesaj misterios publicat de soția lui Dragoș Săvulescu, fostă Miss Albania: „Vom spune tot adevărul”
Gino Iorgulescu a reacționat dur după ce i s-a cerut demisia: „Șucu e cam agresiv. Ştiu şi eu câteva lucruri despre el”
GSP.RO
Gino Iorgulescu a reacționat dur după ce i s-a cerut demisia: „Șucu e cam agresiv. Ştiu şi eu câteva lucruri despre el”
Parteneri
Nicușor Dan, cu fiul de 3 ani în rucsac, cu fiica de mână și cu “Prima Doamnă” alături. Președintele României, în drumeție, așa cum nu l-ai mai văzut. Și ce ținută!
Libertateapentrufemei.ro
Nicușor Dan, cu fiul de 3 ani în rucsac, cu fiica de mână și cu “Prima Doamnă” alături. Președintele României, în drumeție, așa cum nu l-ai mai văzut. Și ce ținută!
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Avantaje.ro
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV
Tvmania.ro
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV

Alte știri

Accident rutier provocat intenționat la Timișoara: are în spate despăgubirea pentru despărțire. O răfuială similară s-a soldat în Germania cu crimă | Video 
Știri România 17:00
Accident rutier provocat intenționat la Timișoara: are în spate despăgubirea pentru despărțire. O răfuială similară s-a soldat în Germania cu crimă | Video 
O șoferiță româncă de TIR a coborât îngrozită de la volan, după ce a lovit o mașină, în intersecție. Un bebeluș de 9 luni a ajuns în stare gravă la spital
Știri România 16:24
O șoferiță româncă de TIR a coborât îngrozită de la volan, după ce a lovit o mașină, în intersecție. Un bebeluș de 9 luni a ajuns în stare gravă la spital
Parteneri
Pericolul ignorat ce poate veni chiar din Ucraina. General: „Ar fi un scenariu devastator și pentru România”
Adevarul.ro
Pericolul ignorat ce poate veni chiar din Ucraina. General: „Ar fi un scenariu devastator și pentru România”
În ce stare e cea de-a treia victimă a criminalului din Peretu. Ce s-a întâmplat cu înmormântarea rudelor lui ”Bufică”
Fanatik.ro
În ce stare e cea de-a treia victimă a criminalului din Peretu. Ce s-a întâmplat cu înmormântarea rudelor lui ”Bufică”
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice
Financiarul.ro
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice

Monden

Speak l-a făcut mincinos pe Jaguarul de la „Insula Iubirii” 2025. Ce l-a scos din minți pe artist: „Nu-l luați pe băiatul ăsta în serios, bă”
Stiri Mondene 17:01
Speak l-a făcut mincinos pe Jaguarul de la „Insula Iubirii” 2025. Ce l-a scos din minți pe artist: „Nu-l luați pe băiatul ăsta în serios, bă”
Oana Roman, adevărul despre relația pe care o are cu fratele vitreg. Petrus este cu 35 de ani mai mic decât sora lui
Stiri Mondene 16:55
Oana Roman, adevărul despre relația pe care o are cu fratele vitreg. Petrus este cu 35 de ani mai mic decât sora lui
Parteneri
Mesajul trist cu care Diana Dumitrescu și-a îngrijorat fanii. Ce a povestit actrița pe internet: „Am obosit să par tare. Am obosit să…”
Elle.ro
Mesajul trist cu care Diana Dumitrescu și-a îngrijorat fanii. Ce a povestit actrița pe internet: „Am obosit să par tare. Am obosit să…”
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Valeriu Gheorghiță, șeful spitalului SRI în care a fost internat Ion Iliescu, a transmis un mesaj dur, la care nimeni nu se aștepta. Dezvăluirile lui schimbă tot: ”Că răzbunarea ne aduce dreptate” Moartea fostului președinte e pusă în cu totul altă lumină
Viva.ro
Valeriu Gheorghiță, șeful spitalului SRI în care a fost internat Ion Iliescu, a transmis un mesaj dur, la care nimeni nu se aștepta. Dezvăluirile lui schimbă tot: ”Că răzbunarea ne aduce dreptate” Moartea fostului președinte e pusă în cu totul altă lumină
Parteneri
Andreea Esca, DJ pentru o seară. Prezentatoarea a făcut spectacol pe scena festivalului Untold. Fanii au aplaudat-o minute în șir
TVMania.ro
Andreea Esca, DJ pentru o seară. Prezentatoarea a făcut spectacol pe scena festivalului Untold. Fanii au aplaudat-o minute în șir
O femeie din Iaşi a cerut în instanţă dreptul de a deveni mamă cu soţul, care a murit într-un accident rutier
ObservatorNews.ro
O femeie din Iaşi a cerut în instanţă dreptul de a deveni mamă cu soţul, care a murit într-un accident rutier
Nicușor Dan, cu fiul de 3 ani în rucsac, cu fiica de mână și cu “Prima Doamnă” alături. Președintele României, în drumeție, așa cum nu l-ai mai văzut. Și ce ținută!
Libertateapentrufemei.ro
Nicușor Dan, cu fiul de 3 ani în rucsac, cu fiica de mână și cu “Prima Doamnă” alături. Președintele României, în drumeție, așa cum nu l-ai mai văzut. Și ce ținută!
Parteneri
Ispita de la „Insula Iubirii” i-a eclipsat pe fotbaliști la amicalul de gală al Europei: „Ești cea mai frumoasă din lume, Maria!”
GSP.ro
Ispita de la „Insula Iubirii” i-a eclipsat pe fotbaliști la amicalul de gală al Europei: „Ești cea mai frumoasă din lume, Maria!”
„Băieți... Asta e prea mult” » Mesaje odioase primite de Gabriela Ruse, după eliminarea de la Cincinnati
GSP.ro
„Băieți... Asta e prea mult” » Mesaje odioase primite de Gabriela Ruse, după eliminarea de la Cincinnati
Parteneri
Școala nu începe pe 8 septembrie: profesorii amenință cu proteste masive din cauza măsurilor de austeritate
KanalD.ro
Școala nu începe pe 8 septembrie: profesorii amenință cu proteste masive din cauza măsurilor de austeritate
Tânără însărcinată în 8 luni, moartă lângă fetița de trei ani. A adormit și...
StirileKanalD.ro
Tânără însărcinată în 8 luni, moartă lângă fetița de trei ani. A adormit și...
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Wowbiz.ro
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Promo
Vrei să cumperi o casă? Probeaz-o înainte! Află mai multe
Advertorial
Vrei să cumperi o casă? Probeaz-o înainte! Află mai multe
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
Wowbiz.ro
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
Ei sunt victimele accidentului aviatic din Arad. Vlad Zgărdău era pilot cu experiență, iar Vlad Popescu voia să îi urmeze cariera: "Au făcut ultimul zbor". Ultima poză cu cei doi, înainte de tragedie
StirileKanalD.ro
Ei sunt victimele accidentului aviatic din Arad. Vlad Zgărdău era pilot cu experiență, iar Vlad Popescu voia să îi urmeze cariera: "Au făcut ultimul zbor". Ultima poză cu cei doi, înainte de tragedie
Turiștii care călătoresc în Grecia, taxați cu 300 de lire sterline! Mesajul la care trebuie să fie atenți
KanalD.ro
Turiștii care călătoresc în Grecia, taxați cu 300 de lire sterline! Mesajul la care trebuie să fie atenți

Politic

PSD nu iese de la guvernare, dar pune condiții pentru a reveni la ședințele de coaliție cu PNL, USR și UDMR
Politică 13:29
PSD nu iese de la guvernare, dar pune condiții pentru a reveni la ședințele de coaliție cu PNL, USR și UDMR
Ilie Bolojan anunță taxe mărite și reduceri de personal în al doilea pachet fiscal: „Nu ne va fi bine. Trebuie să le spunem românilor”
Politică 10 aug.
Ilie Bolojan anunță taxe mărite și reduceri de personal în al doilea pachet fiscal: „Nu ne va fi bine. Trebuie să le spunem românilor”
Parteneri
„Frankenstein in Romania”: Sebastian Stan va juca, în dublu rol, în noul film semnat Radu Jude
Spotmedia.ro
„Frankenstein in Romania”: Sebastian Stan va juca, în dublu rol, în noul film semnat Radu Jude
Primele imagini cu Radu Mazăre și fiul său în paradisul din Madagascar. Cât costă o noapte la hotelul de lux redeschis pe malul oceanului
Fanatik.ro
Primele imagini cu Radu Mazăre și fiul său în paradisul din Madagascar. Cât costă o noapte la hotelul de lux redeschis pe malul oceanului
Sindromul Stockholm în memoria colectivă. De ce un popor își apără lanțurile?
Spotmedia.ro
Sindromul Stockholm în memoria colectivă. De ce un popor își apără lanțurile?