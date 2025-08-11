Bărbatul a ținut cadavrul în casă

Un bărbat de 62 de ani a fost găsit mort în casa sa din Galbiate, provincia Lecco, după ce a decedat în urmă cu trei ani. Nimeni nu știa despre moartea sa, cu excepția fratelui său, care nu a informat pe nimeni.

Cadavrul mumificat al lui Angelo Spreafico a fost descoperit joi de carabinieri și echipele de salvare. Deși avea 62 de ani, se pare că decesul său a avut loc în 2022, când avea 59 de ani. Primele investigații sugerează că moartea ar fi survenit din cauze naturale, dar ancheta este în curs.

Cum a fost descoperit corpul

Alerta a fost dată de funcționari ai primăriei care au mers la domiciliul victimei și al fratelui său de 62 de ani pentru niște documente. Fratele, care lucrează ca asistent medical, era în viață, în timp ce Angelo zăcea mort în pat, într-o stare avansată de descompunere.

Bărbatul s-a speriat așa că a alertat autoritățile. La rândul lor, vecinii care nu-l mai văzuseră de ceva timp pe fratele bărbatului au început să pună întrebări, iar într-un final au cerut ajutorul autorităților. Un caz similar a avut loc și în România, în urmă cu câțiva ani. La acel moment, un bărbat din Cluj își ținea tatăl mort în casă de mai multe săptămâni. Când oamenii legii au descoperit ce se întâmplă, individul a încercat să se sinucidă.

Cine era Angelo Spreafico, bărbatul găsit mort în casă după trei ani

Angelo Spreafico se numește bărbatul care a fost descoperit mort în casă, după trei ani. Angelo era un fost muncitor care își pierduse locul de muncă după ce, în urma pandemiei de COVID, se izolase în casă și refuza să mai iasă.

Locuia la etajul doi al unei clădiri familiale, în timp ce fratele său locuia la primul etaj.

Ancheta este în curs în Italia

Fratele lui Angelo a fost supus unei evaluări psihiatrice și ar suferi de probleme de sănătate mintală. Carabinierii, coordonați de procurorul de serviciu, investighează cazul.

Deocamdată, nu există indicii că ar fi vorba de altceva decât o dramă a singurătății, într-un orășel cu 8.000 de locuitori de lângă Lecco, unde de obicei toată lumea se cunoaște. De această dată însă, nici primarul, nici preotul, nici medicul, nici vecinii sau foștii colegi nu au știut nimic despre dispariția lui Angelo Spreafico.

În cât timp trebuie să fie raportat un deces în Italia

În Italia, decesul trebuie raportat și înregistrat la oficiul registrului de stare civilă (Ufficio di Stato Civile) al comunei sau orașului în care a avut loc decesul în termen de șapte zile de la producerea acestuia. Totodată, în cazul cetățenilor români decedați în Italia, decesul poate fi înregistrat și la ambasada sau consulatele României în Italia.

Pentru cetățenii italieni decedați în străinătate (exemplu România), decesul trebuie înregistrat în Italia la primăria italiană de reședință sau la AIRE (Registrul pentru italienii cu reședința în străinătate), dar termenul specific de raportare în Italia este de 7 zile de la producerea decesului pentru înregistrarea locală în Italia.

Această regulă este valabilă atât pentru cetățenii italieni, cât și pentru străini decedați pe teritoriul italian, cu mențiunea că poate apărea și obligativitatea raportării în țările de origine prin ambasade sau consulate în cazul cetățenilor străini.

Ce se întâmplă dacă nu este raportat decesul

Din punct de vedere procedural, neraportarea decesului la timp poate afecta oficializarea unor acte esențiale, cum ar fi certificatul de deces, care este necesar pentru formalități precum succesiunea sau repatrierea corpului în cazul cetățenilor străini.

Deși nu există sancțiuni penale majore prevăzute pentru întârzierea raportării decesului, neînregistrarea conform legii poate duce la dificultăți administrative și sancțiuni contravenționale.

