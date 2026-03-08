Condamnat la moarte pentru o crimă comisă de altcineva

Burton a fost condamnat la moarte în urma unui jaf din 1991, în timpul căruia un bărbat de 34 de ani, tată a patru copii, a fost împușcat mortal. Cu toate acestea, nimeni nu contestă faptul că victima a fost ucisă de un alt bărbat, nu de Burton.

Criminalul a fost inițial condamnat la moarte, însă ulterior verdictul său a fost redus la închisoare pe viață, după ce o instanță federală a decis că nu a beneficiat de o apărare adecvată. Acesta a murit ulterior în închisoare.

Deși considerat liderul bandei care a organizat jaful, Burton își menține nevinovăția în ceea ce privește crima. „Nu știam că cineva a fost rănit până când nu ne-am întors. Nimeni nu trebuia să fie rănit”, a declarat el într-un interviu telefonic din februarie, din Centrul Corecțional Holman.

Familia victimei cere oprirea execuției

Cazul a atras atenția publicului internațional, iar susținătorii lui Burton, inclusiv familia victimei, fac apel la clemență. Una dintre fiicele bărbatului ucis a trimis o scrisoare guvernatorului Ivey, cerându-i să oprească execuția.

„Chiar și susținătorii înfocați ai pedepsei cu moartea recunosc că situația este greșită”, a declarat avocatul apărării, subliniind că Burton nici măcar nu se afla în clădire în momentul împușcăturii fatale.

Speranțele pentru clemență sunt însă reduse. Potrivit unei hotărâri a Curții Supreme a SUA, complicii pot fi, de asemenea, condamnați la moarte dacă sunt implicați în infracțiuni care au dus la pierderi de vieți omenești. Rămâne de văzut dacă autoritățile din Alabama vor răspunde apelurilor venite din partea familiei victimei și a susținătorilor lui Burton.

