Deocamdată însă, această prevedere este doar teoretică. Dar bărbații cu vârste cuprinse între 17 și 45 de ani ar trebui, în urma modificării legislației privind serviciul militar, să solicite aprobarea Forțelor Armate Germane (Bundeswehr) dacă vor să părăsească țara pentru o perioadă mai mare de trei luni.

Această regulă se aplica anterior doar în situații de criză, însă, începând cu 1 ianuarie 2026, în Germania a intrat în vigoare permanent.

Conform textului de lege, este necesară o aprobare din partea centrului de carieră competent al Bundeswehr și în cazul în care bărbații din această categorie de vârstă „doresc să rămână în afara Republicii Federale Germania peste perioada aprobată sau să prelungească o ședere care nu necesita aprobare (…) peste trei luni”.

În mod obișnuit, respingerea cererii nu este prevăzută. Un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării a declarat că astfel de aprobări ar trebui, în principiu, acordate, „deoarece serviciul militar, potrivit legislației în vigoare, se bazează exclusiv pe voluntariat”.

Potrivit aceluiași purtător de cuvânt, această reglementare exista și în perioada Războiului Rece. Atunci însă „nu avea relevanță practică” și „nu era sancționată”.

Prin norme administrative se va clarifica faptul că „aprobarea este considerată acordată atâta timp cât serviciul militar rămâne voluntar”.

Regula se aplică tuturor tipurilor de ședere în străinătate, cum ar fi semestrele de studiu în afara țării, obligațiile profesionale sau călătoriile de lungă durată.

În articolul 3 al legii serviciului militar se precizează: „Aprobarea se acordă pentru perioada în care persoana de sex masculin nu este vizată pentru încorporare”.

Potrivit Ministerului Apărării, scopul acestei reguli este de a permite Bundeswehr să dispună, în caz de nevoie, de „o evidență militară solidă și relevantă”: „Trebuie să știm, pentru situații de urgență, cine se află pe termen lung în străinătate”.

În prezent, ministerul lucrează la „reglementări suplimentare care să detalieze excepțiile de la obligația de aprobare, inclusiv pentru a evita birocrația inutilă”.

Noua lege privind serviciul militar prevede că toți tinerii de 18 ani, atât bărbați, cât și femei, vor primi un chestionar prin care le vor fi evaluate aptitudinile și motivația pentru a servi Forțelor Armate Germane. Bărbații sunt obligați să îl completeze.

Dacă, prin intermediul acestui chestionar, Bundeswehr nu reușește să atragă suficienți voluntari, coaliția de guvernare conservator-social-democrată ia în calcul introducerea unui așa-numit serviciu militar obligatoriu „la nevoie”. În ultimele luni, zeci de mii de elevi au protestat față de noile forme de serviciu militar.